11 technologieën die in 2018 het loodje legden

Social media diensten

Social media is altijd al een rommeltje geweest. Facebook en Twitter (vooral Facebook) veranderen de wereld langzaam in een surveillancestaat. Er zijn gelukkig nog steeds concurrenten die proberen daar verandering in te brengen, helaas is dat allemaal tevergeefs. Klout stopte er op 25 mei mee en de eigenaar, Lithium Technologies haalde de website offline. Klout probeerde waarde toe te voegen aan social media door gebruikers te rangschikken met een numerieke "Klout Score", die naar verluidt de invloed van elke persoon online vertegenwoordigt.

Path, was een social media site die begon als een plaats om foto's te delen met vrienden, helaas was het in oktober over en uit en hield de dienst op te bestaan. En dan was er ook nog de persoonlijke assistent Facebook M. In januari 2018 stopte deze dienst met werken en is amper een jaar actief geweest. Ten slotte sloot een van de laatste klassieke instant messengers, Yahoo Messenger, z'n deuren. In juli werd de dienst opgeheven. Daarmee heeft Yahoo het langer volgehouden dan AOL's AIM (1997 - 2017) en MSN (1999 - 2012). Gelukkig hebben we ICQ nog.