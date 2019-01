Apple: Chinezen kopen niet genoeg iPhones

"Hoewel wij al rekening hielden met grote uitdagingen in opkomende markten, voorzagen we niet de omvang van de economische vertraging, met name in China. Het grootste deel van onze omzetdaling ten opzichte van onze verwachtingen, en meer dan 100 procent van onze wereldwijde omzetdaling op jaarbasis, deed zich voor in China voor bij de iPhone, Mac en iPad," schrijft Cook.

De topman schrijft verder dat de aanschaf van nieuwe iPhones ook minder hard ging omdat gebruikers vaker hun toestel (laten) repareren. Cook noemt expliciet het vervangen van accu's. Ook het feit dat er wereldwijd steeds minder providers zijn die de smartphones in combinatie met een abonnement aanbieden wordt genoemd. Bovendien wordt ook de latere introductie van de XS en XR als oorzaak genoemd.

Apple heeft de omzetverwachting bijgesteld en verwacht 9 miljard dollar minder binnen te halen. Hierdoor is de omzetverwachting gedaald tot 84 miljard dollar. Apple hield al rekening met de wereldwijde teruglopende smartphoneverkoop, maar de Chinese economische groei bleef achter waardoor het uiteindelijke alsnog tegenviel.

Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Het bedrijf heeft op andere gebieden een groei van 19 procent gezien. De definitieve kwartaalcijfers worden aan het einde van deze maand gepresenteerd.