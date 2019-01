Waarom is Google nog de grootste?

Als je Webwereld een beetje volgt dan zie je regelmatig artikelen over de marktaandelen van webbrowsers. Gregg Keizer houdt het maandelijks bij. Kort samengevat komt het op het volgende neer. Nadat Microsoft besloot om Internet Explorer (IE) op een zijspoor te zetten en in plaats daarvan Edge naar voren te schuiven als vervanger, verloor Microsoft razendsnel marktaandeel. Gebruikers begrepen de boodschap dat er voor IE niet meer ontwikkeld zou worden, afgezien van veiligheidsupdates voor de laatste versie (IE 11) tot de volgende Windows versie.

Omdat er geen volgende Windows verwacht wordt - Windows 10 blijft 10 - staat er voor IE 11 nog niet echt een einddatum. Maar in plaats van op IE 11 te blijven werken (het werkt voorlopig nog wel en er is zelfs nog pas een noodpatch uitgekomen die ook voor versie 9 en 10 is gemaakt ) renden de IE gebruikers naar de uitgang. Die uitgang was niet Microsoft Edge, want daar was nog van alles niet in aanwezig wat op de overige browsers wel werd ondersteund, zoals plug ins.

Edge werkt bovendien alleen op Windows 10 en slechts een klein deel van de Windows 10-gebruikers kiest ook voor Edge, zodat de groei van het marktaandeel achterbleef bij dat van Windows 10. Met als resultaat dat Edge ook niet meer verder ontwikkeld gaat worden, althans niet meer met de eigen EdgeHTML engine van Microsoft, maar het open Source Chromium. Dat is ook de basis van Chrome van concurrent Google die de ontwikkeling ervan ook zelf is begonnen.