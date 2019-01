De 7 opvallendste trends van CES 2019

Kunstmatige intelligentie

Het lijkt wel of elk apparaat in (en om) het huis slim moet zijn. Koelkasten, ovens, airconditioners en zelfs je bed en kleding moet kunnen meten wat je doet en je tips geven om het nog beter te doen, als het apparaat dat niet al zelf voor je doet. Wij hebben verschillende fabrikanten gezien die met slimme bedden/matrassen op de proppen kwamen die meten hoe je slaapt en je hartslag en temperatuur opmeten. Deze informatie wordt gevoerd aan een bijbehorende app die je allerlei tips en trucs geeft om het maximale uit je slaap te halen. Sommige matrassen "bewegen" met je mee om je beter te laten slapen en andere bedden luisteren aandachtig naar wat je ze te vertellen hebt...in de vorm van opdrachten via Google Home en Amazon Alexa.

Ja, deze twee slimme assistenten voeren op deze beurs wel echt de boventoon. Als er een apparaat wordt aangekondigd dat slim is, kan je er bijna vanuit gaan dat deze ook samenwerkt met de assistenten van Google en Amazon. Samsung's Bixby komt op de derde plaats, er zijn aardig wat apparaten die ook Samsung's slimme assistent omarmen. Siri en Cortana schitterden in afwezigheid. Tenminste, Siri werd zeer sporadisch nog wel eens genoemd, Cortana lijkt iedereen alweer te zijn vergeten. En dat terwijl er vorig jaar toch enkele apparaten waren uitgekomen die met Microsoft's assistent overweg kunnen. Waar is het misgegaan?

En laten we vooral de zelfrijdende apparaten niet vergeten. Busjes/rijdende kluisjes die je pakketten moeten verzorgen, slimme stofzuigers, glazenwassers, auto's, steekwagens en zelfs koffers moeten ons leven nog aangenamer maken.