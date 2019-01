Zink-papier verovert de printwereld

Dat het direct afdrukken van foto's hip is, is inmiddels geen geheim meer. Fabrikanten spelen daar gretig op in en brengen niet alleen instant-camera's uit, maar ook mobiele fotoprinters. Het viel ons op dat op de CES 2019 verschillende fabrikanten groots uitpakten met deze apparaten en hoewel er behoorlijk wat verschillen zitten tussen al deze apparaten, hebben ze bijna allemaal een ding gemeen, ze gebruiken Zink-fotopapier.

Zink is een thermische kleurenprint-technologie voor digitale apparaten om in één keer kleurenprints te maken zonder daarvoor inkt nodig te hebben (Zink is een portmanteau van "Zero Ink"). Het thermische papier bevat een cyaan, magenta en gele kleurenlaag, een coatinglaag en isolerende tussenlagen. Zink-printers "activeren" de kleurenlagen door verschillende warmtepulsen af te vuren op het papier waardoor de kleur-kristallen smelten en zichtbaar worden.

Deze technologie is in eerste instantie ontworpen door een afdeling bij Polaroid, maar is later als onafhankelijk bedrijf, Zink Holdings, verder gegaan.

Er waren al aardig wat bedrijven die de technologie gebruikten voor draagbare fotoprinters, maar dit jaar lijken er een heleboel bij te komen.