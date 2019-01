De 5 opvallendste Android-trends van CES2019

Android Updatebeleid

Helaas pindakaas, Project Treble heeft niet voor een beter updatebeleid onder fabrikanten gezorgd dat Google voor ogen had. Sterker nog, er is geen verschil. Hoewel deze verandering ervoor zou moeten zorgen dat Android makkelijker bij te werken zou moeten zijn voor fabrikanten, zijn er maar bar weinig smartphonebouwers die daar gebruik van maken. Wij hebben aan bijna elke smartphonefabrikant gevraagd hoe het nou zit met hun updatebeleid en letterlijk geen van ze kon ons daar een duidelijk antwoord op geven.

Veel standhouders konden deze vraag niet beantwoorden en moesten er een product manager bijhalen en zelfs die kon vaak niet met zekerheid zeggen hoe dat nou zat. De mensen die het (na flink doorvragen) wel wisten vertelden ons dat de nieuwste toestellen hooguit 1 a twee jaar werden voorzien van updates. Het verschil tussen security-updates en versie-updates was voor veel fabrikanten ook niet echt duidelijk en die enkeling die dat verschil wel kende, legde de nadruk vooral op beveiligingsupdates.

Als we kijken hoe dat voor Project Treble ging zien we dat daarin bijna niets is veranderd en dat is (verrassend) jammer. Google's nieuwe technologie lijkt het vooral goed te doen onder alternatieve ROM-bouwers. Zij kunnen dankzij deze aanpassing makkelijker custom roms bouwen zonder te worstelen met specifieke drivers of niet-ondersteunde chips. Gebruikers kunnen hier Generieke System Images (GSI) downloaden en installeren op hun (Treble enabled) toestel en niet langer te wachten tot een ontwikkelaar een specifieke ROM bakt voor dat ene toestel.

Dat is natuurlijk geweldig voor gebruikers die hun toestel zelf durven te flashen. Ben je iemand die liever lang en veel updates ontvangt voor je toestel? Dan ben je helaas (nog steeds) aangewezen op de Pixel of Google One-smartphones, al is dat laatste ook niet helemaal zeker