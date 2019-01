Netflix is banger voor Fortnite en YouTube dan voor Disney en Amazon

Netflix heeft in een brief aan aandeelhouders laten weten dat het niet bang is voor concurrerende streamingdiensten als Disney en Amazon. "Onze focus ligt niet op Disney+, Amazon of anderen, maar op hoe we onze ervaring voor anderen kunnen verbeteren. We concurreren met (en verliezen aan) Fortnite meer dan HBO. Toen YouTube in oktober een paar minuten wereldwijd down was, stegen onze kijkcijfers en het aantal inschrijvingen gigantisch," schrijft Netflix in z'n aandeelhoudersbrief.

Reed Hastings, CEO van Netflix vertelt verder dat hij van Disney houdt en dat hij enthousiast is over de lancering van hun nieuwe streamingdienst Disney+. "Uiteindelijk gaat het om het winnen van tijd en niet content." Netflix zegt 10 procent van alle "screentime" in Amerika heeft verdiend wat ongeveer neerkomt op 100 miljoen uur (tegenover de miljard uur dat gebruikers traditionele televisie kijken).

"Wij concurreren zo breed met al deze aanbieders, dat elke aanbieder die de streamingmarkt betreedt alleen een verschil maakt op de marge," zei Hastings.

Het bedrijf zegt verder goed te verdienen aan eigen producties. Bird Box leverde het bedrijf in de eerste week zo'n 80 miljoen kijkers op en "You" 40. Hastings zegt daarom ook niet bang te zijn als concurrerende mediabedrijven populaire series als The Office of Friends wegkapen.