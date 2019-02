Failliet MyCom dumpt assortiment met kortingen tot 70 procent

MyCom opent nog een keer de deuren van zeven vestigingen: Amsterdam, Haarlem, Utrecht, Breda, Roermond, Apeldoorn en Nijmegen. Vier dagen lang kunnen geïnteresseerden computers, randapparatuur en onderdelen aanschaffen met hoge kortingen tot 70 procent. MyCom doet dit om schuldeisers en medewerkers te compenseren.

Het bedrijf ging onlangs voor de tweede keer failliet en de eigenaar denkt niet dat het zin het het nog een keer te proberen. "Het huidige businessmodel is definitief achterhaald! Dat Retail een uitdagende branche is, zal niemand vreemd in de oren klinken. Bovendien zijn we in de IT/CE branche al jaren gewend om met minimale marges te werken. Nadat in 2018 de marges nóg verder onderuit zijn gegaan, lijkt het traditioneel inkopen van handelsgoederen en zelf voorraad houden, definitief een prehistorisch businessmodel," aldus Algemeen directeur Marco Heestermans van Kijk Up.

De winkel is vanavond tot 9 uur geopend en morgen van 10:00 tot 18:00, Zaterdag van 10:00 tot 17:00 en zondag van 12:00 tot 17:00 dus sla je slag.