6 prachtige alternatieven voor Ziggo

Ziggo heeft wederom een prijsverhoging aangekondigd. Dit keer gaat de gemiddelde prijs met ongeveer 2,50 euro per maand omhoog. Dit zal in juli dit jaar gebeuren. Ziggo zegt dat deze prijsverhoging nodig is omdat klanten meer data gebruiken om video's te up- en downloaden, content bekijken, muziek streamen, online shoppen en internetbankieren. Ook de vraag naar veiliger internet zou deze prijsverhoging in de hand werken evenals de verbetering van televisie-, telefonie-diensten en de Ziggo GO-app zouden de verhoging moeten rechtvaardigen.

Deze nieuwe prijsverhoging zorgt ervoor dat het Alles-in-1 Start-pakket nu over de 50 euro grens gaat (van 49,50 euro naar 52 euro) samen met het Internet & TV Start-abonnement (van 48,50 naar 51 euro). Het duurste pakket, Alles-in-1 Max gaat 87 euro per maand kosten.

Hieronder zie je het overzicht van alle prijsverhogingen:





De klachten op de (Ziggo)-fora zijn in elk geval niet van de lucht en gebruikers lijken de argumenten voor de prijsverhoging niet serieus te nemen. Aangezien deze abonnementswijzigingen voor iedereen gelden, kunnen gebruikers die het daar niet mee eens zijn hun contract direct ontbinden en/of overstappen naar een concurrerende provider.

Wij hebben deze concurrerende partijen bekeken en de beste prijzen voor je op een rijtje gezet.

Tele2

Tele2 krijgt het al jaren voor elkaar om flink onder de prijs van concurrenten te zitten voor zowel telefonie en televisie als internet. De verbindingssnelheid ligt misschien wel wat lager, maar de prijzen compenseren dat ruimschoots.

Het goedkoopste abonnement, Internet Light, kost je 25 euro per maand en dankzij een aanbieding een half jaar lang 22 euro per maand. Daarvoor krijg je tot 20 Mb/s (down) en 1 Mb/s (up). Voor 30 euro per maand (nu dankzij een aanbieding 27 euro per maand) krijg je 60 Mb/s down en 10 Mb/s up en voor 32 euro per maand heb je 100 Mb/s down en 10 Mb/s up tot je beschikking. Deze verbindingen kunnen zowel via DSL als glasvezel worden gerealiseerd.

Als je liever voor een triple-play oplossing wilt, komt daar ongeveer 7 euro bij. Bovendien heeft Tele2, net als Ziggo ook een live tv-app waardoor je overal (binnen- en buitenshuis) tv op je smartphone of tablet kan kijken.

Zie hier alle prijzen en mogelijkheden bij elkaar

T-Mobile

T-Mobile richt zich al een tijdje niet meer alleen op mobiele telefonie, maar ook op vaste verbindingen. De provider kan vaste verbindingen aanbieden met snelheden van 20 tot 750 Mb/s en als je ook nog eens een mobiel abonnement hebt, krijg je nog meer korting op je kosten. Deze verbindingen kunnen zowel via DSL als glasvezel worden gerealiseerd.

Mocht je je abonnement uitbreiden met een televisie-pakket dan is T-Mobile een van de weinige providers die FOX Sports 1 Eredivisie in het basispakket heeft zitten, ideaal voor de sportfans onder ons. Daarnaast krijg je bij T-Mobile ook de mogelijkheid tv te kijken op je mobiel of tablet dankzij de TV Anywhere-app.

Dit pakket kost 44,50 euro per maand en dankzij een aanbieding de eerste zes maanden slechts 24,50 euro. Als je alleen internet wilt betaal je 27 euro per maand.

Youfone

Ook Youfone heeft z'n portfolio uitgebreid en biedt naast mobiele telefonie-abonnementen ook vaste verbindingen voor thuis aan. Net als alle andere providers heeft Youfone een app waarmee je overal tv kan kijken en gemiste uitzendingen terug kan kijken. Het goedkoopste pakket kost je 29,50 euro per maand en nu dankzij een aanbieding 14,50 euro per maand voor het eerste half jaar. Het duurste pakket (tv, internet en bellen) kost je 40 euro per maand en nu, in combinatie met een aanbieding slechts 21 euro per maand.

De minimale internetsnelheid is 50 Mb/s en de maximale snelheid is 500 Mb/s. Mocht je nou een sportfan zijn en niet zonder Ziggo sport kunnen, geen nood. Deze zenders kunnen ook worden bekeken via Youfone, dit geldt ook voor Fox Sport 1 t/m 6.

Meld je hier aan voor Youfone Home

NLE

Niet alleen mobiele telefonie-providers wagen zich op de thuismarkt, zelfs energiemaatschappijen doen mee. NLE (voorheen bekend als de Nederlandse Energie Maatschappij) Biedt vaste telefonie, internet en televisie aan vanaf 42,50 euro per maand, maar heeft nu een aanbieding lopen waarbij je de eerste tien maanden slechts 29,95 euro per maand. Mocht je je energie afnemen bij dit bedrijf? Dan krijg je nog eens 25 euro korting.

Net als alle andere providers in deze lijst heeft NLE een minimumsnelheid van 20 Mb/s via DSL tot 500 Mb/s (Up en down).

Interactieve tv wordt via KPN aangeboden.

Meld je hier aan voor NLE

Online

Ook deze provider zet hoog in op digitale televisie en heeft standaard maar liefst 85 zenders (waarvan 52 HD) in het basispakket zitten waaronder FOX Sport Eredivisie 1, 2 en 3. Online werkt hiervoor samen met Canal Digitaal en ook hier heb je de mogelijkheid afleveringen op te namen, live tv te pauzeren en online te kijken via een app. Ook met Internet zit het goed. De minimumsnelheid is 20 Mb/s (DSL) en de maximumsnelheid is 200 Mb/s (glasvezel).

Het goedkoopste abonnement kost je 32 euro per maand (de eerste drie maanden 22 euro per maand) en het uitgebreidste abonnement 42,50 euro (eerste zes maanden 32,50).

Meld je hier aan voor online.nl

NLZiet

Waarom zou je nog voor een triple- of quad-play-abonnement gaan in deze tijd als tv toch niet meer zo'n belangrijke rol speelt? Als je zeer sporadisch televisie kijkt, kan je natuurlijk ook gewoon voor een streaming-oplossing gaan. Op dit moment ben je daarbij bij Tele2 het voordeligst uit (22 tot 30 euro per maand voor alleen internet). In combinatie met een streaming-oplossing als NLZiet ben je in sommige gevallen nog net iets voordeliger uit dan met een triple play-pakket.

NLZiet is opgericht door de NPO, RTL en SBS en bijna alle content van deze partijen is te vinden bij deze dienst. Net als bij de andere providers in deze lijst kan je live tv kijken, series terug kijken en soms zelfs afleveringen eerder bekijken voordat ze worden uitgezonden.

De dienst heeft apps voor op de Smart TV, smartphone en web-apps voor je browser. Je kan NLZiet een maand lang gratis testen en kost daarna 7,95 euro per maand. De dienst is op twee apparaten tegelijk te gebruiken.

Lees hier de review van NLZiet