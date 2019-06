Netwerksatellieten sluiten Aarde af van ruimte

De StarLink-satellieten die eind vorige week zo goed te zien waren in de sterrenhemel baren astronomen zorgen, zo meldt The New York Times. Ze zijn verontrust over de signalen die interferentie veroorzaken bij radiotelescopen en lichtbundels die telescopen die de sterrenhemel bestuderen frustreren.

Wetenschappers zijn niet blij met onder meer de reflecties van de zonnepanelen van de serie kunstmanen. Musk stelde eerder dat deze nauwelijks problemen zouden veroorzaken voor Aardbewoners, maar de eerste resultaten met strepen op ruimtefoto's en ontnomen zicht baren sterrenkundigen zorgen.

Een enorme telescoop in Chili zou een StarLink-satelliet zien in elke paar foto's gedurende het begin van de avond. Deskundigen vrezen dat we binnenkort meer satellieten kunnen zien vanaf de Aarde dan sterren op bepaalde tijden van de dag. Daarbij is dit nog maar het begin. Ook bedrijven als Amazon en OneWeb willen eigen satellieten in een toch al drukke baan om de Aarde schieten.