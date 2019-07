RIP Tablets (2010 - 2019)

Vijf jaar geleden voorspelde onderzoeksbureau Gartner moedig dat meer dan de helft van alle gebruikers een tablet of smartphone zou gebruiken, in plaats van een laptop of desktop, voor alle online activiteiten. Nou ja, het bedrijf had het in ieder geval half goed: smartphones zijn nu goed voor 54 procent van de markt, becijfert NetMarketShare.

Daarna volgen laptops en desktops met 41 procent van de markt. Waar de tablets zijn? Die hebben momenteel 4,61 procent en dat aandeel blijft maar dalen. Dergelijke cijfers zie ik in de analytics van mijn eigen website. De meeste gebruikers bezoeken die via de smartphone, op de voet gevolgd door pc's. Op grote afstand vind je de tablet terug.

Verkoopcijfers iPad

Google zag dit aankomen en gaf de brui aan tablets toen het nog kon. Je gaat geen nieuwe versies zien van de Pixel Slate. Veelzeggend is dat er wel een nieuwe high-end Pixelbook, een laptop-formfactor met Chrome OS, op de markt komt voor het jaar voorbij is.

Apple heeft zo'n 70 procent van de tabletmarkt en komt nog met nieuwe modellen, zoals de iPad Air en nieuwe iPad mini. Maar de verkoop daalt, ook al geeft een nieuwe iPad de verkoop eventjes een boost. Apple-CEO Tim Cook meldde bij de laatste kwartaalrapportage dat de grootste groei van de iPad in zes jaar was gemeten.

Maar na te hebben gepiekt begin 2014, is de verkoop verder alleen maar gestaag gedaald. Ik vermoed dat nieuwe iPads simpelweg de oudere modellen bij gebruikers vervangen; er wordt geen nieuwe markt aangeboord.

Smartphone vervangt tablet

Wat is er gebeurd? Één antwoord is dat de smartphones die groter zijn geworden, met schermen van 6 inch of meer. Dat is overigens inclusief modellen van iPad-maker Apple, met de iPhone XS Max van 6,5 inch, Google's Pixel 3 XL van 6,3 inch en de Galaxy S10 Plus met zijn 6,4 inch. Waarom heb je nog een tablet nodig als smartphones zo groot zijn?

Dat is nog niet het hele verhaal. Sterker nog, ook de smartphoneverkoop ligt lager. Met high-end modellen tegen een prijskaartje van meer dan 1000 euro zijn smartphones erg duur geworden. Het high-end model iPhone XS Max kost je 1659 euro en zelfs een gewoon model kost je al 1159 euro. (Hoewel de lower-end Xr al in je bezit kan zijn voor het luttele bedrag van 859 euro.)

Echt werk: laptop

Nee, het echte verhaal zit in wat Gartner verkeerd begreep in 2014: ook al zweren sommige gebruikers dat hun tablet de laptop heeft vervangen, zie ik maar zelden mensen hem zo gebruiken. Ik zag het in 2012 af en toe, maar in 2014 was het nog zeldzaam. Ik kan me de laatste keer niet eens meer herinneren dat ik iemand daadwerkelijk zag werken met een tablet.

Hoewel er genoeg laptops zijn die tegenwoordig transformeren naar tablets, zie ik ook maar weinig mensen op die manier werken. Waarom? Omdat een laptopvorm nog steeds beter werkt dan een tablet. We gebruiken smartphones en tablets voor entertainment, maar als je werk wilt verrichten, is het gewoon makkelijker met een echt toetsenbord.

Doodlopend spoor

Het komt erop neer dat consumenten- en zakelijke tablets een doodlopend spoor zijn. Het is tijd om dat te erkennen en verder te gaan. Tablets hebben overigens wel één zakelijk nut: ze dienen als kassasystemen (PoS) voor kleine bedrijven en horecagelegenheden. Ik zie ze ook vaak terug in magazijnen en soortgelijke inventarisachtige omgevingen.

Maar laptopvervanger? Nee, dat is een doodlopend spoor, en het station aldaar wordt simpelweg gepasseerd.