Microsoft Azure-klanten gebruiken vaker Linux dan Windows

Mark Russinovich, Azure-CTO, heeft jaar in, jaar uit laten weten hoeveel Azure-gebruikers kiezen voor een Linux-instance. Drie en een half jaar geleden was dat nog een op de vier gebruikers, in 2017 was dat al 40 procent, vorig jaar was het de helft en nu is dat dus meer dan de helft.

Dit kwam aan het licht nadat een Microsoft kernel-ontwikkelaar vroeg om toegang tot een Linux Security list. Ook Scott Guthrie, Executive VP van Microsofts Cloud Group laat in een interview met ZDNet weten dat dit slechts een kwestie van tijd was. "Linux groeit elke maand. Het zijn bovendien niet alleen Azure-klanten die steeds vaker voor Linux kiezen, ook Microsoft zelf doet steeds meer met Linux. Guthrie haalt als voorbeeld Azure's Software Defined Network (SDN) aan, wat draait op Linux.

Het begint steeds meer een Linux-wereld te worden, zelfs bij Microsoft. Toch hoeft het bedrijf zich op de desktop nog geen zorgen te maken. Met een marktaandeel van 87,47 procent is het nog steeds heer en meester terwijl macOS het met minder dan 10 procent moet doen en Linux op de desktop op net iets meer dan 2 procent zit. Chrome OS heeft op dit moment nog niet eens een marktaandeel van een half procent.