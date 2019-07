Netflix verliest klanten door prijsverhoging

Het ziet er naar uit dat de rek eruit is en dat de laatste prijsverhoging de druppel is die de emmer deed overlopen. Het aantal gebruikers dat zich heeft aangemeld voor de streamingdienst neemt af en in Amerika is het aantal abonnees zelfs gedaald.

Netflix zegt in eerste instantie dat dit vooral komt door de grote groei eerder dit jaar, maar geeft ook toe dat de grootste dalingen vooral plaatsvonden in landen waar het bedrijf de abonnementsprijzen had verhoogd.

Het streamingbedrijf had verwacht dat er in het afgelopen kwartaal 5 miljoen nieuwe gebruikers te verwelkomen, maar kreeg er slechts 2,7 miljoen nieuwe abonnees bij. In Amerika daalde het aantal betalende abonnees met 126.000, de eerste keer dat het bedrijf te maken heeft met een teruglopend aantal klanten.

Netflix experimenteerde eerder dit jaar al met prijsverhogingen in verschillende landen en voerde deze niet veel later ook daadwerkelijk door in bepaalde landen.

Geen concurrentie

In het rapport wordt benadrukt dat de teruglopende groei niet te maken heeft met de toenemende concurrentie. Het bedrijf gaf al eerder aan niet bang te zijn voor concurrerende streamingdiensten, maar wel YouTube en Fortnite in de gaten te houden.

Netflix zegt verder dat het weer een groei verwacht in het volgende kwartaal.

Uit een klein onderzoek onder onze lezers blijkt dat 74 procent van de respondenten zegt niet bij Netflix te blijven als de prijs nog verder stijgt terwijl slechts 10 procent het waard vindt en toch blijft.

