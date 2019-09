Prille nieuwe iPhone 11-technologie is de toekomst

Toen de iPhone 11 werd geïntroduceerd, ging het vooral veel over de fotocamera. De lenzen, camera-elektronica en beeldverwerkingstechnologie zijn een evolutie van wat mensen allang doen (het nemen van selfies en opnames van katten) maar Apple had het niet over de echte revolutie onder de motorkap van het apparaat.

De iPhone 11 en 11 Pro bevatten een nieuwe door Apple ontworpen chip genaamd U1. Deze chip gebruikt UWB (ultra-wideband) voor positiebepaling, wat betekent dat de chip is ontworpen om de locatie van objecten in de buurt te detecteren. UWB, eerder bekend als Pulse Radio, wordt al jaren gebruikt voor medische toepassingen en in het leger, maar het is uitstekend geschikt voor Real-Time Location Systems (RTLS) en Apple gaat het hiervoor gebruiken.

Apple neemt het voortouw

Apple wacht in de regel met het introduceren van nieuwe technologieën totdat ze volwassener zijn, zoals nu het geval is met 5G, dat wordt aangeboden door diverse concurrenten. Maar voor zover ik kan zien is Apple de eerste en enige smartphonemaker die UWB gebruikt. Apple loopt in dit geval erg ver voorop: Engadget schreef vorige maand in een artikel nog dat de technologie nog lang niet gereed is voor consumentengebruik.

De stap met UWB doet me denken aan Apple's agressieve uitrol van Bluetooth 4.0 een hele tijd geleden. De stap van Bluetooth 3.x naar 4.0 was een grote en Apple was maandenlang de enige fabrikant die het ondersteunde. De iPhone 4S was de eerste grote smartphone die Bluetooth 4.0 ondersteunde en de iPad was de eerste tablet die de technologie inzette.

Wat UWB toevoegt

UWB kan de plek van objecten bepalen tot op een nauwkeurigheid van 30 centimeter - volgens een conservatieve schatting - door muren en objecten heen, zonder interferentie op wifi. Het kan data overdragen tot op 8 Mbps, wat een stuk sneller is dan het Bluetooth-protocol. UWB gebruikt time of flight (ToF) om locaties te bepalen. Daarbij wordt de tijd gemeten die het duurt voor een signaaloverdracht om op die manier de richting en afstand te bepalen. Die ToF-methode is een heel nauwkeurige methode om afstand te meten.

UWB-technologieën vervangen naar alle waarschijnlijkheid de meeste use-cases van Bluetooth Low Energy (BLE) en zelfs RFID. Net als BLE is RFID goedkoop, veelgebruikt, zijn er al overal kant-en-klare implementaties, en is het compatibel met omgevingen waar andere draadloze standaarden worden gebruikt - vooral belangrijk in ziekenhuizen waar het essentieel is om geen interferentie te veroorzaken bij medische apparatuur.

Tracker met UWB i.p.v. BLE

Apple noemt de U1-chip "GPS op huiskamerschaal". Het idee is dat je een AirDrop een specifieke richting in kunt versturen. Dat is tot op heden de enige feature die Apple heeft aangekondigd voor de chips (en die rolt uit met iOS 13.1 op 30 september). Het is heel simpel en Apple-achtig in zijn implementatie: richt je telefoon op de persoon waar je naar wilt AirDroppen en die verschijnt bovenin de lijst.

Maar dat is slechts het begin van Apple's plan.

Volgens de geruchtenmolen werkt Apple aan een tracker-systeem waarmee je objecten in de fysieke wereld kunt terugvinden. Apple lijkt voornemens te zijn zelf deze kleine gadgets te zullen verkopen. (Tile gebruikt bijvoorbeeld BLE-tags die je koppelt aan bijvoorbeeld een sleutelbos, portemonnee of hond en als je deze uit het oog verliest, vertelt een app je de exacte locatie. Als ze alle drie op dezelfde plek terugvindt, heeft de hond je sleutels en portemonnee opgegeten.)

Maar met Apple's gebruik van UWB gaat dat veel beter werken dan met een BLE-tracker als Tile. Objecten komen in een Zoek Mijn-app, samen met andere Apple-apparaten en je vrienden, die momenteel in hun eigen apps te vinden zijn. Zoals Zoek Mijn sleutels, iPad en echtgenote - allemaal samen in dezelfde app.

Killer functionaliteiten

Er wordt gespeculeerd over een augmented reality-interface die hieraan is gekoppeld. Denk aan rondkijken door je telefoonscherm, waarna je een virtuele opvallende ballon ziet op de plek waar je verloren object zich bevindt. Ik verwacht dat Apple binnen twee jaar ontwikkelaars toegang geeft tot deze U1-chip, wat een killer-functionaliteit is voor AR-games en -apps

Als je een tag verliest in bijvoorbeeld de trein - ver buiten het bereik van je eigen iPhone - kun je via de Zoek Mijn-app het object in een modus zetten die aangeeft dat hij is kwijtgeraakt. Hij duikt dan op bij de iPhone van andere gebruikers die contact met je kunnen opnemen om je portemonnee terug te brengen.

UWB-toepassingen: Beacons en autosleutels

Apple heeft vrijwel zeker grote plannen voor UWB en de U1-chip. Herinner je je iBeacons nog? Het idee van beacons in winkels, openbare gelegenheden en andere plekken is dat je locatiesensoren gebruikt zodat iemand met een iPhone of ander apparaat locatiespecifieke content te zien krijgt. Eerder dit jaar omschreef een Europees octrooi van Apple een UWB-versie van iBeacons met de naam Node Anchors.

De iBeacons zijn momenteel gebaseerd op BLE. Dat is vrij onnauwkeurig, want als iemand in de weg staat of als het scannende apparaat te weinig energie gebruikt, levert dat verkeerde locatiebepalingen op. Een UWB-versie van iBeacons zou veel beter en nauwkeuriger zijn.

Sommige autofabrikanten gebruiken UWB-technologie voor contactloze sleutels en deze draadloze technologie is beter beveiligd, omdat een relay-aanval niet mogelijk is (waarbij aanvallers het signaal vanuit een digitaal slot versterken om een sleutel binnenshuis de auto op straat te laten ontgrendelen). Je kunt je voorstellen dat het niet ingewikkeld is voor Apple om autofabrikanten ervan te overtuigen de U1-chip te ondersteunen voor het ontgrendelen van auto's via de iPhone.

GPS in de huiskamer

Vier jaar geleden gaf Apple de app Indoor Survey uit, die was bedoeld om bedrijfseigenaren de mogelijkheid te geven om inpandige locaties in kaart te brengen op basis van de sterkte van wifi- en bluetooth-signalen. Het idee was dat apps van winkels en evenementencentra die iBeacons gebruikten werden verbeterd om navigatie in het gebouw te leveren.

Deze app werd een paar weken geleden stilletjes van een update voorzien met een nieuw design, helpende wizards, een nieuwe Notities-feature om diverse plekken op de kaart van opmerkingen te voorzien en nieuwe ondersteuning voor het Indoor Mapping Data Format (IMDF). Een refresh van de app om binnenshuis locaties in kaart te brengen een paar weken voordat de "GPS voor de huiskamer" wordt geïntroduceerd is vast geen toeval.

Dus geniet vooral van de nieuwe camera's, maar de echte revolutie van de iPhone 11 zit dieper onder de motorkap. Bereid je voor op een nieuwe wereld met het taggen van objecten, AR-games, toepassingen voor automotive, indoor mapping met hogere kwaliteit en nog veel meer.