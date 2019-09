7 legendarische tech-voorspellingen die er faliekant naast zaten

Als je de toekomst extrapoleert vanuit het heden is de kans behoorlijk groot dat je ernaast gaat zitten. Één verandering die je niet ziet aankomen, laat de hele voorspelling spaak lopen, zo leert bijvoorbeeld Asimov's De Foundation en het Imperium al. Logisch dat glazenbolkijkers er op techgebied veelal naast zitten, want echte disruptie komt vaak uit onverwachte hoek: als men het zou zien aankomen, zou het immers geen disruptie zijn.

Hier volgen zeven legendarische voorspellingen die er behoorlijk naast zaten. En bedenk dat dit veelal gaat om mensen die wel enige kijk hebben op waar ze het over hebben, zoals Ethernet-uitvinder Robert Metcalfe, mobiele tech-uitvinder Martin Cooper en Microsoft-grondlegger Bill Gates (en nee, het gaat niet om die betwiste 640k uitspraak).

Die uitvinding [de telefoon] is praktisch waardeloos. Het zal nooit iets bereiken.

Western Union (of liever: voorloper Telegraph Company) was ogenschijnlijk niet te spreken over een systeem dat onduidelijk spraakberichten verstuurde en te maken had met signaalverlies. "Waarom zou iemand dit lelijke en onpraktische apparaat willen hanteren als hij ook een koerier naar een telegraaf kan sturen om een duidelijk geschreven boodschap te sturen naar elke grote stad in de VS", schreef het bedrijf in een memo over de octrooioorlog die zich aan het ontvouwen was. Het citaat wordt toegeschreven aan Western Union-baas William Orton.

Thuiswinkelen, hoewel praktisch uitvoerbaar, zal floppen.

In 1966 blikte Time vooruit naar de toekomst. In het essay 'The Futurists' werd het jaar 2000 bekeken en de technologische vooruitgang die dit tijdperk zou brengen. Winkelen vanaf de bank en elektronische informatieuitwisseling op afstand werden allebei correct voorspeld, maar thuiswinkelen zou niet aanslaan "want vrouwen willen graag het huis uit, willen de koopwaar aanvoelen, willen van gedachten kunnen veranderen", aldus enkele sceptici. Het meer dan vijftig jaar oude essay zit vol met voorspellingen die de plank missloegen, maar enkele die momenteel bewaarheid worden.

Mobiele telefoons zullen absoluut lokaal bekabelde systemen niet vervangen.

In 1973 voerde een ontwikkelaar bij Motorola, Martin 'Marty' Cooper, het eerste mobiele telefoongesprek. Bovenstaande uitspraak is van hem, en die was gebaseerd op het kostenplaatje. Hij ging er vanuit dat de kosten niet veel zouden dalen, zelfs als hij extrapoleerde naar tientallen jaren verder, en dat mobiel bellen daarom tot ruim in de 21ste eeuw een dure aangelegenheid zou blijven.

Ik denk niet dat telefoonboeken, kranten, tijdschriften of videotheken zullen verdwijnen met de groei van netwerken. Ik denk ook niet dat mijn telefoon samensmelt met mijn computer om een of ander informatieapparaat te worden.

Newsweek publiceerde in 1995 een essay van Clifford Stoll die internet tot hype verklaarde. De astronoom kon er later zelf wel om lachen dat het artikel de laatste tien jaar ontzettend veel wordt gedeeld en hij daarbij wordt weggezet als een oude zemelaar. Hij zegt ervan te hebben geleerd. "Nu, elke keer als ik denk te weten wat er aan het gebeuren is, matig ik mijn gedachten: Misschien heb je dat mis, Cliff." Newsweek publiceerde in 2017 een geredigeerde versie met een heleboel rode strepen.

Bijna alle voorspellingen over 1996 hangen af van de exponentiële groei van het internet. Maar ik voorspel dat we binnenkort een spectaculaire supernova gaan meemaken en in 1996 zal het internet catastrofaal instorten.

Robert 'Bob' Metcalfe is niet de minste naam in de IT-wereld als uitvinder van Ethernet en in 1995 schreef hij een stuk voor zustersite Infoworld, waar hij regelmatig columns voor produceerde, met deze boude uitspraak. Hij schreef ook dat als hij ernaast zou zitten, hij zijn woorden letterlijk 'zou opeten'. Hij voegde in 1999 daad bij woord door een afdruk van de column op het podium van een internetcongres in een blender te doen en het pulperige drankje dat ontstond op te drinken.

De tablet is binnen vijf jaar de populairste pc.

Niet Steve Jobs deed deze uitspraak, maar Bill Gates. In 2001 introduceerde Microsoft zijn tablet-pc die zou draaien op Whistler, het OS dat later de naam Windows XP zou dragen. Niet alleen was Gates een decennium te vroeg met zijn visie, na een aanvankelijke interesse-explosie is de tablet nooit in de buurt gekomen qua verkoopaantallen van de pc. De verkoop van tablets is de laatste jaren zelfs teruggelopen.

Er is geen kans dat de iPhone een aanmerkelijk marktaandeel krijgt. Geen kans.

Steve Ballmer herhaalde tegen iedereen die het maar horen wilde dat het apparaat van Apple, de iPod waar je mee kunt bellen, geen voet aan de grond zou krijgen. Je zou bovenstaande uitspraak tegenover USA Today kunnen afdoen als marketingpraat in de hoop de aandacht af te leiden, maar uit alles blijkt dat Microsoft de iPhone niet serieus nam. Het bedrijf miste de mobiele trends waar Apple mee begon en makers als Android ook in meegingen. Ballmer voorspelde een marktaandeel van 2 á 3 procent voor de iPhone.