Voor hoeveel streamingdiensten schrijf jij je in?

Het aantal streamingdiensten mag dan wel gestaag groeien, het aantal abonnementen dat de gemiddelde streaming-gebruiker afsluit stokt op drie. Dat blijkt uit een onderzoek van Cord Cutter News. Maar liefst 79 procent van de respondenten sluit 4 of minder abonnenten af waarbij de sweet spot, met 25,8 procent toch rond de drie blijkt te zitten.

Steamingdiensten zullen heel hard hun best moeten doen om de harten van cordcutters te winnen. Het streaminglandschap is behoorlijk gefragmenteerd (al valt dat in Nederland nog mee) en de concurrentie is moordend. Zeker nu Disney+ het veld heeft betreden en veel films en series van andere platformen "terughaalt". Warner bros. Zal hoogstwaarschijnlijk hetzelfde doen waardoor het kiezen van een dienst nog lastiger gaat worden, bovendien timmert Apple ook flink aan de weg met een eigen dienst. Het zal dus een waar slachtveld worden en dan hebben we het nog niet eens gehad over de specifieke muziekstreamingdiensten.

Wij zijn heel benieuwd hoe dat met onze gewaardeerde Webwereld-lezer zit.