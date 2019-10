Microsofts browsers IE en Edge bereiken diepterecord

Volgens de gegevens van marktvorser Net Applications, daalde het totale aandeel van Microsoft - dat gaat dus om Internet Explorer (IE) en Edge - met nog eens 1,8 procentpunten naar een nieuw dieptepunt van 12 procent. Om dat in perspectief te zetten: de browsers zaten begin dit jaar op 12,4 procent en stegen in april naar een tijdelijk hoogtepunt van 14 procent.

Winst weggevaagd

Twee derde van het verlies wordt toegeschreven aan IE, dat nog eens 1,4 procentpunten verloor. De browser heeft een totaal van 6,1 procent, het laagste punt dat de ooit dominantste browser ooit heeft bereikt. Ook Edge verloor vorige maand en kwam uit op een totaal van 5,9 procent, waardoor alle winst van augustus, toen de standaardbrowser van Windows 10 opeens goed presteerde, teniet is gedaan.

Omdat het aandeel van Windows 10 onder besturingssystemen stijgt, terwijl het aandeel van Edge daalt, vertaalt dit zich naar een nog groter verlies binnen de Windows 10-browsers. Dat zakte naar 11,2 procent, ook al een dieptepunt dit jaar.

Val richting irrelevantie

De Chromium-versie van Edge zit nog in bèta, maar de toekomst van de nieuwe versie is verre van verzekerd. We kunnen pas zien wat de effecten van deze omgekatte Edge zijn als het product daadwerkelijk gereed is en bij Windows 10-gebruikers wordt ingezet - een zet die Microsoft al heeft aangekondigd.

IE deed het zelfs nog slechter vergeleken met andere browsers op Windows. Volgens Net Applications kwam IE uit op 7 procent van al het browsen op Windows vorige maand - inderdaad, een dieptepunt. Microsoft behield de ondersteuning enkel omdat sommige organisaties de browser vereisen voor oude applicaties, maar dat is steeds minder het geval. Het aandeel van IE binnen Windows daalde de afgelopen twaalf manden met zestig procent. Nog zo'n jaar en IE is irrelevant met een aandeel van minder dan 5 procent van alle Windows-gebruikers.

Firefox bijt zich vast

Mozilla's browser laat zich niet makkelijk uitvlakken en kreeg er drie tiende procentpunten bij om uit te komen op een totaal van 8,7 procent. Het is de tweede maand op een rij dat Firefox (kleine) winst noteert. Maar al vier maanden zit de browser consequent onder de negen procent. De laatste twaalf maanden is de browser één procentpunt verloren en volgens extrapolaties komt Firefox medio 2020 uit onder de 8 procent.

Ondanks al het werk dat Mozilla heeft verricht met Firefox - van het herontwerp twee jaar geleden tot de anti-tracking en pro-privacy maatregelen - is er niets dat de browser naar blijvende groei heeft kunnen brengen. Firefox's aandeel van 9,6 procent, maar toen Quantum in november 2017 werd geïntroduceerd zat de browser nog op 11,4. De laatste anderhalf jaar waren er slechts drie maanden waarin Firefox tien procent of meer behaalde.

Chrome klimt weer

Chrome kwam met een groei van 1,3 procentpunten vorige maand uit op een totaal van 68,5 procent, slechts een tiende verwijderd van zijn hoogterecord in juli. Er treedt een opvallend patroon op bij Chrome sinds februari waarin de browser steeds één maand meer gebruikers verzamelt, maar de maand daarop een groot deel daarvan weer verliest. Dat zag je ook weer in september, nadat Chrome in augustus 1,4 procentpunten verloor.

Als deze trend zich blijft herhalen, betekent dat volgende maand weer verlies voor Chrome. Maar zoals we al vaker zeggen: de lange termijn is het enige dat werkelijk belangrijk is en over een langere periode zie je groei. Chrome heeft er met alle verliezen van de winsten afgetrokken over het afgelopen jaar 2,1 procentpunten erbij gepakt. Nog een teken is dat vorige maand maar nét geen hoogtepunt was.

Chrome nu versus IE toen

Als je de stijging van de afgelopen 12 maanden extrapoleert in plaats van naar de beweging maand op maand te bekijken, kom je uit op meer dan 69 procent in november en zelfs meer dan 70 volgend jaar in mei.

We hebben gegevens van de afgelopen veertien jaar dankzij Net Applications, dus we kunnen de huidige trend van Chrome vergelijken met de van IE in het verleden. Op dit moment is het aandeel van Chrome nog niets vergeleken met dat van IE destijds.

In januari 2005 stond de browser van Microsoft op een indrukwekkende 89,4 procent. De rest was verdeeld over concurrenten: Firefox (5,6 procent), Safari (1,7%) en Netscape's Navigator (2%). Chrome bestond toen nog niet. Pas in 2008 daalde het aandeel van IE naar het punt waar Chrome nu is.

Andere browsers

In de rest van de data van Net Applications kun je zien dat Safari er een half procentpunt bij pakte om te groeien naar een totaal van 4,4 procent. Dat was de tweede maand op rij dat de browser groeide, maar dat is vrijwel geheel te danken aan de bijna twee procentpunten die macOS groeide. Die groei baar 11,6 procent van macOS is waarschijnlijk een tijdelijke piek.

Browser Opera bleef zitten waar ie zit met een aandeel van 1,4 procent. Boven een aandeel van 1 procent vind je verder enkel nog de op een na populairste browser van China, Sogou Explorer, met een aandeel van 1,62 procent en het eveneens Chinese QQ van het bedrijf Tencent, met een aandeel van 1,42 procent.