15 banen die verdwijnen door technologie

Het interessante is dat voor iedere gesneuvelde beroepsgroep je een nieuwe categorie terugkrijgt. De De telefonist was niet meer nodig door telefooncentrales, waardoor grote groepen bellers en callcenters ontstonden. De taxichauffeur verdwijnt en op de gig-economy gebaseerde chauffeurs komen ervoor terug. Makelaars zien hun werk overbodig worden, maar daar komen smart contract-developers en admins voor terug.

Maar dat is een schrale troost voor beroepsbeoefenaars. Speel op tijd op disruptie in, en je kunt meebewegen met de stroming. Neem de makelaar die weggeautomatiseerd moet worden in de volgende decennia, net als de beurshandelaar kan hij of zij zich specialiseren in het ontwerpen en uitvoeren van nieuwe systemen, waar specifieke vakkennis voor nodig is die een generalist niet heeft. Met dat in het achterhoofd kijken we naar vijftien banen die de komende decennia in het beste geval fundamenteel veranderen, maar mogelijk zelfs helemaal verdwijnen.

1. Tolken

Je kent ze in hun overweldigende massa vooral van het simultaan vertalen tijdens bijeenkomsten van het Europarlement. Als er iets laat zien (of horen in dit geval) dat er nog geen één Europa is, is het wel de georganiseerde kakofonie van Europese talen in het vertaalhokje van het EP. Maar Google, Apple, Microsoft en de specialistische vertaalsoftwaremakers halen de menselijke vertalers nu rap in. Eigenlijk hoef je dadelijk geen andere taal meer te leren; op vakantie neem je gewoon je mobieltje mee en alles wordt simultaan en tweewegs in de juiste context geplaatst.