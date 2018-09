25 essentiële Android-apps voor je Chromebook

Waar begin je? Je kon al veel met een Chromebook zonder deze apps, omdat er van menig belangrijk applicatie een webgebaseerde versie is. Dus je kunt de Android-versie van Google Docs installeren, maar wat voegt dat toe aan de Chrome-applicatie? Die heeft zelfs een uitgebreidere en complete featureset. Dus waarom zou je?

De truc is dus uitzoeken welke apps iets bieden wat Chrome OS nog niet heeft, door ofwel een gat te vullen in het platform zelf of iets nieuw en praktisch toe te voegen aan de Chromebook-ervaring. Maar met zoveel Android-apps en overlappende utilities of mobiel-specifieke ervaringen is het niet eenvoudig om een selectie te maken van noodzakelijke apps.

We bieden je daarom hulp. Ik heb vele, vele uren met de Chromebook doorgebracht en ben me behoorlijk bewust van alle voordelen en beperkingen van het platform. Daarom heb ik vooral gekeken naar Android-apps die iets kunnen betekenen voor mijn Chromebook zodat ik werk kan verrichten dat ik voorheen niet kon doen.

Ik ben begonnen met deze lijst op basis van categorie. Kijk welke het beste voor jou werken. Deze apps veranderen je Chromebook van een cloudgebaseerde laptop naar een platform-agnostisch systeem met lokaal geïnstalleerde toepassingen.

Word, Excel, PowerPoint

We beginnen met de voor de hand liggende optie: als je niet genoeg hebt aan Google Documenten en Office Online op dezelfde manier te veel beperkingen heeft, kun je een vollediger Office-pakket gebruiken middels de Android-apps van Microsoft. De apps voor Word, Excel en PowerPoint hebben alle features als je een Office 365-abonnement hebt en ze zijn een welkome aanvulling op Microsofts schamele web-aanbod.