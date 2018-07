Appbouwers vallen door de mand dankzij uitschuifbare camera

De Vivo is een smartphonefabrikant die in Europa niet zo gauw een belletje doet rinkelen. De fabrikant haalde met de Nex pasgeleden wereldwijde bekendheid door als eerste met een bezelloze smartphone op de proppen te komen zonder notch.

De meeste fabrikanten proberen de randen van het scherm zo plat mogelijk te maken, maar moeten toch wat ruimte opofferen in de vorm van een notch of een iets dikkere rand om de microfoon en camera kwijt te kunnen. Vivo loste dit probleem op door de camera achter het scherm te plaatsen en deze uit te laten schuiven als de camera-app geopend wordt. Het eerste toestel die deze feature aan boord heeft is de Nex.

Hiermee maakt de smartphone echter pijnlijk duidelijk dat sommige apps zich niet netjes aan de regels houden. Gebruikers merkten op dat sommige apps zonder toestemming van de gebruiker de camera activeren. Normaal gesproken is dat iets dat stiekem kan gebeuren, maar aangezien dat in het geval van de Nex (en andere smartphones die deze feature aan boord hebben zoals de Oppo Find X) betekent dat de camera automatisch wordt uitgeschoven, vallen zij dus door de mand.

Gebruikers melden dat onder andere de QQ browser (een zeer populaire webbrowser in China), reis-app Ctrip, chat-app Telegram en verschillende apps van China's Google-tegenhanger, Baidu, de camera op verschillende momenten activeert zonder dat de gebruiker daar toestemming voor geeft of een functie gebruikt die de camera nodig heeft.

"Geen achterdeur, maar een voordeur"

De makers van Telegram hebben aangegeven dat het gaat om een bug en hebben een patch uitgebracht die ervoor zorgt dat de camera niet meer wordt geactiveerd als er een nieuwe chat wordt geopend.

Tencent, de maker van de QQ browser, heeft aangegeven dat dit geen bug is maar een feature. De browser activeert de camera alvast voor het geval er een QR-code ingescand moet worden. De fabrikant zegt geen foto's of audio-opnames te maken tenzij de gebruiker daar expliciet toestemming voor geeft.

Baidu's voice-input-app activeert de camera ook te pas en te onpas, niet alleen als Baidu's app zelf wordt gebruikt, maar ook als andere apps worden geopend. Omdat dit bedrijf al eerder is betrapt op het bespioneren van gebruikers (en daar zelfs al een keer voor is aangeklaagd), denken gebruikers dat dit een nieuwe achterdeur is voor spionage.

Baidu heeft in een verklaring laten weten gebruikers niet te bespioneren en dat dit geen achterdeur is, maar gezien moet worden als een "voordeur". De camera (en microfoon) worden slechts gebruik om achtergrondlawaai te verzamelen zodat de apps kunnen worden geoptimaliseerd om de kwaliteit van eventuele toemomstige opnames te verhogen.

