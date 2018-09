Zie hier waarom het weglaten van de koptelefoonaansluiting een slechte zet is

Wij hebben er vorige week al uitgebreid over geschreven, maar we kunnen het niet laten om nog even wat bewegende beelden te plaatsen bij ons onderzoek. Wij waren al bang dat het weglaten van de koptelefoonaansluiting een nieuw tijdperk van incompatibele dongels en tussenstukjes zou inluiden, net als vroeger. Dat werd in veel discussies onderuit gehaald omdat de USB-C-aansluiting daar goed mee overweg zou moeten gaan (de U in USB staat nou eenmaal voor Universeel).

Dat klinkt plausibel natuurlijk, maar leer ons de gemiddelde fabrikant kennen. Er wordt natuurlijk van alles aan gedaan om gebruikers gevangen te houden in hun eigen ecosysteem en met eigen hardware, met alle compatibiliteitsproblemen van dien. Uit onze tests blijkt dat je simpelweg niet naar de winkel kan lopen om een willekeurige dongel aan te schaffen omdat de kans groot is dat deze niet werkt op je toestel.

In de onderstaande video zie je waarom het weglaten van de jack-aansluiting een slecht idee is. We willen niet zeggen "ik zei het toch", maar...