13 handige tijdsbesparende Android-acties

Het klinkt misschien raar, maar het is echt waar. Een seconde is het verschil tussen een interactie op je telefoon die direct aanvoelt en een aanraking die gewoon te langzaam aanvoelt. En vooral met hoe vaak we de neiging hebben om veelvoorkomende mobiele technische taken te herhalen - van apps wisselen, menu's openen, onze camera's inschakelen, enzovoort - kunnen al die seconden snel bij elkaar opgeteld worden.

Het goede nieuws: Android heeft geen tekort aan verborgen snelkoppelingen die je kunnen helpen tijd te besparen en efficiënter te werken. Het enige wat je hoeft te doen is leren hoe.

Snel switchen tussen apps

Waarom de home-knop ingedrukt houden of op het vierkantje (de overview-knop) drukken om te switchen tussen recent geopende apps? Het is fijn, maar het kan sneller als je terug wilt naar de app die je voorheen open had. Druk twee keer snel achter elkaar op de home-knop of het vierkantje en je wisselt tussen de laatste twee apps die je open hebt gehad. Je hebt wel Android 7.0 of hoger nodig.

Mocht je op je homescreen zitten kan je met deze handeling direct terug naar de laatst gebruikte app. Als je Android 9 of hoger hebt en/of je gebruikt Google's gesture-navigatiesysteem, dan kan je hetzelfde bereiken door de home-knop naar rechts te bewegen.