Preview Google Pixel 3XL: Gemengde gevoelens

Laten we maar meteen met het pijnlijkste beginnen: De Pixel 3 XL is geen mooie telefoon. Het heeft een gigantische inkeping, een dikke kin en dikke randen rond zijn scherm. Als je dit toestel samen met andere moderne smartphones op tafel legt en daar zelfs nog wat modellen uit 2017 bij zet, is de kans groot dat, op uiterlijk afgaand, gebruikers kiezen voor een ander model. De Kleinere Pixel 3 ziet er iets strakker uit, maar komt nog steeds over als een 13 in een dozijn-toestel.

Oké, het toestel is misschien niet het mooiste apparaat om naar te kijken, de Pixel 3 XL is daarentegen een genot om vast te houden, met een ongelooflijke mat-glazen-rug die als metaal voelt en niet gevoelig is voor vingerafdrukken. Als je het toestel eenmaal in je hand hebt, wil je het niet meer neerleggen, zo goed voelt het apparaat.

De drie kleuren van de Pixel 3 zijn prima, hoewel ik de tweekleurige "smoking" optie van de 2 XL mis. De nieuwe "Not Pink"-kleur is neutraal en het ziet er meer beige dan roze in mijn ogen. Mijn favoriet van de drie is wit, dat een mooi mintgroen accent heeft op de aan/uit-knop.