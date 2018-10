Van Galaxy Note 9 naar veel goedkopere tegenhanger van LG

Switchen van een Samsung Galaxy Note 9 naar een LG Stylo 4 staat ongeveer gelijk als het wisselen van een Ferrari 812 Superfast naar een Kia Optima. Het zijn beide smartphones die dit jaar zijn uitgekomen en die beide een ingebouwde stylus hebben. Daarnaast draaien zij op dezelfde versie van Android (Oreo 8.1). En dat is waar de overeenkomsten stoppen. Voor de rest zijn de verschillen gigantisch.

De Note 9 ziet er prachtig uit en heeft een hoog prijskaartje, de Stylo 4 daarentegen is basic en lekker betaalbaar, goedkoop zelfs. De Stylo 4 heeft een kwart van de interne opslag van de Note 9 (32GB versus 128GB), is gemaakt van plastic in plaats van glas en heeft een veel langzamere processor aan boord. Het heeft geen draadloze oplader of een dubbele camera of een WQHD+ Infinity display.

Maar net als het verschil tussen een Kia en een Ferrari, biedt de Stylo 4 iets wat de Galaxy Note 9 niet biedt: waar voor je geld. En aangezien ik de 250 euro kostende smartphone (de goedkoopste Android-telefoon die ik in enige tijd heb gebruikt) twee weken lang als mijn primaire apparaat gebruikte, begon ik in te zien hoe dun de lijnen tussen premium, budget en mid-range telefoons echt zijn. Ik heb mijn gebruik niet teruggeschaald (in feite heb ik de Stylo 4 ingesteld vanuit mijn Note back-up), en hoewel ik zal toegeven dat de Note 9 cirkels rond de Stylo 4 rende in bijna elke snelheidstest, zijn de twee telefoons niet echt allemaal zo verschillend bij normaal gebruik.

Dus, moeten we echt 900 of 1000 euro uitgeven om de beste Android-telefoon te krijgen? Of om het op een andere manier te zeggen: Is de Galaxy Note 9 echt 400 procent beter dan de Stylo 4?