De iPhone X vs de iPhone XS: voor welke moet je gaan?

Apple heeft drie nieuwe iPhone-modellen uitgebracht: de iPhone XR, iPhone XS en iPhone XS Max. Wie overweegt om een nieuwe telefoon te kopen, zal zich afvragen of het de moeite waard is om van de X over te stappen naar een van deze opvolgers of dat de nu goedkopere iPhone X nog goed genoeg is.

De beslissing is eenvoudig wanneer je meer schermruimte nodig hebt: Als je waarde hecht aan een groter scherm, moet je kiezen voor het XS Max model. Intern zijn de twee modellen XS en XS Max bijna identiek.

De verschillende prijzen van de drie iPhones zijn waarschijnlijk de doorslaggevende factor en je eigen budget is daarom het doorslaggevende aankoopcriterium.

Merk ook op dat het prijsverschil tussen een model met 256 GB geheugen en de volgende hogere apparaatklasse met 64 GB ruimte niet al te groot is. De iPhone XS Max kost bijvoorbeeld slechts honderd euro meer dan de "kleine" XS.

De iPhone XS is verkrijgbaar bij Apple voor 1149 Euro (64 GB) en 1319 Euro met 256 GB. Het eerste verschil: Alleen de XS is beschikbaar met 512 GB opslagcapaciteit voor 1509 euro.

De prijzen van de iPhone X zijn iets lager, de iPhone X met 64 GB kan je al aanschaffen voor 989,95 Euro, het model met 256 GB voor 1149,95 Euro. Op het web zijn er ook tal van goedkope aanbiedingen, met een beetje zoeken vind je het model met 64 GB voor ongeveer 850 euro.