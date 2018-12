9 handige verborgen features van Google Maps in Android

Rijmodus

Zelfs als je weet waar je naartoe gaat, kan Google Maps je op weg helpen. De rijmodus van de app toont je verkeer voor je huidige route, bezienswaardigheden langs je pad, en geschatte reistijden naar plaatsen waarvan Maps denkt dat je waarschijnlijk op basis van je opgeslagen locaties, je locatiegeschiedenis (ervan uitgaande dat je die hebt ingeschakeld) en de huidige dag en tijd naar plaatsen gaat.

Het maakt het ook gemakkelijk om de navigatie te starten, voor het geval je op een bepaald moment in je avontuur extra begeleiding nodig hebt.

Om de rijmodus van Maps te activeren, open je de app, tik je op het pictogram met drie regels in de linkerbovenhoek (of veeg je gewoon naar binnen vanaf de linkerkant van het scherm) en selecteer je "Beginnen met rijden" in het paneel dat verschijnt. Als je er nog een schepje bovenop wilt doen, open je de instellingen van de app (vanuit datzelfde zijpaneel), tik je op "Meldingen" en selecteer je "Navigatie" en activeer je de knop "Meldingen over autorit". Zo kan je op de kaart zien hoe lang het duurt om naar je waarschijnlijke bestemming te komen zodra je telefoon verbinding maakt met het Bluetooth systeem van een auto.

En als je nog gemakkelijker toegang wilt krijgen tot de rijmodus, selecteer je "Widgets" op je startscherm en scroll je naar beneden naar het gedeelte Kaarten en houdt je de widget "Rijmodus" ingedrukt om deze overal te plaatsen waar u maar wilt voor activering met één druk op de knop.