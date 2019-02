4 vouwbare smartphones die zijn aangekondigd op de MWC

Huawei Mate X

Met de Huawei Mate X als merknaam is het apparaat klaar om zowel Huawei's eerste opvouwbare smartphone als hun eerste 5G-smartphone te zijn.

Hoewel vergelijkingen met Samsung's Galaxy Fold onvermijdelijk zijn, neemt de Mate X het idee van de opvouwbare telefoon in een heel andere richting.

In plaats van gebruik te maken van een primair scherm aan de buitenkant en een groter scherm aan de binnenkant, is de Mate X gebouwd rond een uniek scharnier en een 8-inch flexibel scherm dat kan worden gebogen en gebruikt in meerdere displaymodi als dat nodig is.

Standaard is de Mate X een 8-inch tablet. Opgevouwen kan het gebruikt worden als 6,3-inch of 6,6-inch smartphone. Onder de motorkap wordt hij gevoed door Huawei's Kirin 980 CPU, 8 GB RAM en 512 GB opslagruimte (uitbreidbaar via Huawei's NanoMemory kaarten).

De Huawei Mate X beschikt ook over een 4500mAh dual-batterijsysteem dat een snelle oplading tot 55W ondersteunt. Er is ook een vingerafdruksensor ingebouwd in de aan/uit-knop van het apparaat.

Wat de 5G connectiviteit betreft, is de Huawei Mate X uitgerust met Huawei's eigen 7nm 5G chipset: de Balong 5000.

Op de andere kant van het toestel zie je Leica camera, die in het scharnier van de Mate X is ingebouwd. Het is niet duidelijk of dit systeem met drie camera's hetzelfde is als dat van de Mate 20 Pro en P20 Pro, maar verwacht dat Huawei in de toekomst hun Leica-fotografie hardware als een selling point gaan inzetten.

In Europa zal de Huawei Mate X vanaf medio 2019 verkrijgbaar zijn voor 2299 euro.