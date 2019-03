5 geweldige MWC-aankondigingen die je waarschijnlijk hebt gemist

Google Assistant zal beschikbaar worden in Messages

Toen Allo werd gelanceerd, was een van de beste functies ervan dat Google Assistant direct in je gesprekken was ingebouwd. Nu Allo niet lang meer te leven heeft, heeft Google de functies van de stervende chatdienst langzaam geïntegreerd in Android-Berichten/Messages.

Nu is het de beurt aan Assistent. Google kondigde tijdens MWC aan dat zijn Berichten app spoedig on device-AI zal gebruiken (betekenend dat Google je gesprekken niet zal lezen) om Assistant-aangedreven Slimme Reply-achtige suggestie met betrekking tot drie categorie├źn aan te bieden: films, restaurants en weer. Als je met je vrienden praat over naar de bioscoop gaan om de nieuwste blockbuster te bekijken, zou de assistent je op weg helpen met een knop die je informatie geeft over de tijden waarop de film bekeken kan worden, bioscopen in de buurt en trailers. Voorlopig werkt deze feature alleen nog in het Engels, maar binnenkort zullen miljoenen mensen een nieuwe vriend hebben die alles weet.