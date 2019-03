Europese Galaxy S10 trager dan Amerikaanse versie

Met de nieuwe Samsung Galaxy S10 en S10+ smartphones ontvangen klanten uit de VS en klanten van buiten de VS verschillende chipsets in hun apparaten. De Amerikaanse versie gebruikt bijvoorbeeld een Snapdragon 855 van Qualcomm, terwijl de internationale versie van het apparaat de eigen Exynos 9820 van het bedrijf gebruikt.

In een directe vergelijking van de benchmark resultaten, komt de Snapdragon er beter vanad en Amerikaanse klanten krijgen aanzienlijk krachtigere S10 smartphones dan Samsung klanten uit Europa of andere delen van de wereld, aldus Android Police.

De experts van Anandtech hebben voor beide varianten verschillende benchmarks uitgevoerd. Het resultaat: In elke test was de Snapdragon krachtiger dan de Exynos. Bij sommige tests was het verschil aanzienlijk. In de PC Mark 2.0 benchmark voor videobewerking, bijvoorbeeld, kwam de Snapdragon-versie op de tweede plaats, terwijl het Exynos-model ver achter de Google Pixel XL landde.