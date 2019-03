Honor View20 review: betaalbaar en verrassend goed

Het begon al met de eerste indrukken toen we het toestel uit de doos haalden. Honor is geen onbekende in flitsende ontwerpen, felblauwe en rode telefoons met glazen achterkant zijn de signatuur van het bedrijf geworden, maar dankzij een punch-hole camera en een unieke 'nanolithografische' achterkant is de View 20 een serieus opvallend apparaat, zelfs voor Honor's maatstaven. De schermranden zijn zeer klein en daardoor oogt het toestel groter dan het is, het geeft het 'n zeer luxe uitstraling. In tegenstelling tot andere toestellen met zulke kleine bezels is het scherm niet afgerond aan de randen, iets wat in onze ogen een pluspunt is.

Eerlijk gezegd komen de meeste dingen die de View 20 uniek maken eerder neer op het ontwerp dan op de specificaties, met zowel de voor- als achterzijde van het apparaat op hun eigen manier spannend.