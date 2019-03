Dit weten we allemaal over Android Q

Google's eerste Developer Preview van Android Q is nu beschikbaar. Deze is niet aan te raden voor gebruikers, maar je kunt het downloaden als je de juiste hardware hebt. Bij Google I/O op 7 mei zien we de aankondiging van de publieke beta die door veel meer telefoons wordt ondersteund.

Waar Android 9.0 Pie het beta programma voor het eerst openstelde voor niet-Pixel apparaten, waaronder de Essential Phone, Nokia 7 Plus, OnePlus 6, Oppo R15 Pro, Sony Xperia XZ2, Vivo X21 en Xiaomi Mi Mix 2S, heeft Google beloofd dat er meer apparaten worden ondersteund voor Android Q.

Iliyan Malchev, Google engineer en Project Treble architect, bracht het nieuws op de Android Developers Backstage podcast. "Dus bij Google I/O, toen we de eerste beta deden, stonden al deze bedrijven in de rij en dat was echt verbazingwekkend. Het aantal smartphones voor Android Q is groter voor de komende Android release, waar ik erg blij mee ben. Ik kan de exacte nummers nog niet delen," zei hij.

Het is waarschijnlijk dat Essential, Nokia, OnePlus, Oppo, Sony, Vivo en Xiaomi deze versie van Android zullen krijgen, maar we zagen Motorola, LG, HTC, Samsung en Huawei ook in de lijst staan.