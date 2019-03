Dit weten we allemaal over de Samsung Galaxy Note 10

De Galaxy S10 is iets bijzonders, maar Note 10 is de nieuwe Samsung telefoon om naar uit te kijken in 2019. Verwacht in augustus naast een 5G versie, suggereren de laatste geruchten dat Note 10 de eerste camera zou kunnen zijn met een 100 megapixel camera.

Qualcomm's chipsets zijn in staat om 192Mp camera's te ondersteunen sinds 2018 met de Snapdragon 845, maar weinig telefoonmakers hebben daar gebruik van gemaakt. Het hoogste aantal megapixels dat wij hebben gezien in een smartphone bedraagt op dit moment 48 megapixels. Onder andere de Honor View20 heeft zo'n camera aan boord. Smartphonenieuwssite MySmartPrice zegt dat we eind 2019 64 en zelfs 100 megapixel-camera's in smartphones kunnen verwachten.

Dus waarom zou Samsung als eerste een dergelijk apparaat moeten lanceren? In werkelijkheid is er geen reden om aan te nemen dat het Samsung zal zijn, en het zou net zo goed Huawei of Honor kunnen zijn, maar aangezien Samsung in 2018 zijn eigen beeldsensoren ontwikkelde die in staat zijn om 48Mp en 32Mp foto's te maken, is het logisch dat het in 2019 op deze prestatie wil voortbouwen.

De kans is op cameragebied in elk geval groot dat de Galaxy Note 10 de S10 5G zal volgen met een quad-lens camera op de achterkant, hoewel het misschien niet dezelfde specificatie zal zijn. Sammobile heeft al bevestigd dat de Note 10 een quad-lens camera krijgt. We denken dat hij ook de tweede selfie camera aan de voorkant krijgt net als de S10 Plus die nu een 10Mp + 8Mp camera aan de voorkant heeft.