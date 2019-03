Zo haal je gewiste SMSjes terug op je iPhone

Inderdaad, je kunt dit doen zonder een beroep te hoeven doen op iets dat moeilijker is dan het herstellen van een back-up - wij raden iTunes aan. En in het slechtste geval kun je die berichten misschien terugkrijgen met behulp van een 3rd party-app. Wij leggen je uit hoe.

iCloud

Als je ooit een back-up hebt gemaakt van je iPhone naar iCloud of iTunes, kan je je iPhone-tekstberichten uit de back-up herstellen.

Apple heeft een paar jaar geleden een aantal dingen veranderd en Berichten in iCloud geïntroduceerd. Als je deze synchronisatie mogelijk maakt, worden de berichten gesynchroniseerd op al je apparaten die dezelfde Apple ID gebruiken. Maar het betekent wel dat verwijderde berichten van alle apparaten worden verwijderd en dat berichten niet worden opgenomen in een iCloud-back-up.

Helaas is de enige manier om berichten te herstellen via een iCloud-back-up door je iPhone volledig te wissen en te proberen deze te herstellen van een iCloud-back-up, zolang je er maar een hebt van voordat de tekstberichten werden verwijderd. Ga naar Instellingen > [Je naam] > iCloud > Opslagbeheer > Back-ups.

Als je dat doet, moet je op je iPhone een fabrieksreset uitvoeren voordat je deze via die iCloud-back-up kunt herstellen. Let op: de laatste succesvolle iCloud back-up tijd / datum is beschikbaar onder de knop Back Up Now.