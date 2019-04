De Xiaomi Redmi Note 7 kost nu slechts 160 euro

Alsof de pesterijtjes van Xiaomi richting Huawei nog niet genoeg waren, wordt er nu ook nog eens flink met de prijs gestunt. De Xiaomi Redmi Note 7 is nog niet eens zo heel lang op de markt en wordt nu al met dikke kortingen aangeboden waardoor je voor veel minder dan 200 euro een beest van een smartphone in handen hebt.

We durven dit toestel bijna geen midrange-smartphone meer te noemen aangezien het apparaat een 4000 mAh-accu, 6,3 inch OLED-scherm (2340 x 1080), 48 megapixel camera (achterkant), 13 megapixel (voorkant), 3 GB RAM, Micro SD-uitbreidbaarheid tot 2 GB, dual Sim én zelfs een koptelefoonaansluiting krijgt. Het enige onderdeel dat dit toestel een midrange-label geeft is de Qualcomm Snapdragon 660 octa core processor, maar deze is snel zat en is zelfs krachtig genoeg voor de nieuwste games.

Kortom, als je op zoek bent naar een nieuw toestel voor een geweldige prijs, dan is dit een dikke vette aanrader!

De zwarte versie kost je slechts 160,33 euro, de blauwe en rode modellen zijn met 169,77 en 175,42 euro ietsjes duurder, maar dat zijn nog steeds prachtige prijzen.

Heb je liever een model met meer intern geheugen? Dan betaal je 179,19 voor de 64 GB-versie en/of 245,21 euro voor het model met 128 GB intern geheugen.

(Let op, er zijn slechts 300 exemplaren beschikbaar, dus wacht niet te lang)

Ga je voor de 32 GB-versie en zoek je nog goed, snel betaalbaar geheugen?

Wil je het toestel sneller binnen hebben en liever bestellen bij een Nederlandse winkel? Haal 'm dan hier voor 228 euro.