Waarom Android-updates wel degelijk belangrijk zijn

Het kan je wel of niet interesseren of een Android-update de functies van Android of interfacewijzigingen bevat, maar zulke elementen zijn niet alles wat een OS-versie met zich meebrengt. Nieuwe Android-versies bevatten bijna altijd belangrijke verbeteringen onder de motorkap, samen met belangrijke verbeteringen op het gebied van beveiliging en privacy, dingen die verder gaan dan de kleine fixes in die afzonderlijke maandelijkse patches naar voren worden gebracht. Ze introduceren ook zowel uitbreidingen en beperkingen van API's, die het mogelijk maken dat apps van derden kunnen communiceren met je telefoon en gegevens en een verscheidenheid aan geavanceerde functies kunnen uitvoeren.

Neem bijvoorbeeld Pie: Afgezien van de mooiere UI-elementen, zijn er ook aanzienlijke verbeteringen achter de schermen doorgevoerd. Apps op een Pie-telefoon zijn in staat om minder geheugen te gebruiken, energiezuiniger te zijn en sneller te laden dan wat eerdere Android-versies hebben toegestaan.

Pie biedt app-ontwikkelaars ook uitgebreide toegang tot Google's neural networktechnologie voor geavanceerde vormen van machine learning en het introduceert een slimmer systeem voor gegevensbeheer waarmee apps alleen gegevens vooraf kunnen instellen wanneer de netwerkomstandigheden optimaal zijn. Het ondersteunt een nieuwer Wi-Fi-protocol dat ook een effectievere lokalisatie binnenshuis mogelijk maakt, een geavanceerd systeem van beeldverwerking en compressie dat elke ontwikkelaar kan gebruiken.

Oh, en laten we niet alle privacy- en veiligheidsmaatregelen van Pie vergeten: Android 9 beperkt hoe en wanneer een app toegang kan krijgen tot de camera, microfoon en sensoren op de achtergrond; het introduceert een effectievere encryptie voor alle gegevens waarvan Google een back-up maakt en het voegt tools op systeemniveau toe die zorgen voor meer privacy met onder andere netwerkverbindingen, een betere bescherming tegen onveilig verkeer en een betere bescherming van je unieke apparaat-ID, enzovoort.

En dat is niet alles, de Android Oreo release van vorig jaar bevatte ook een heleboel belangrijke verbeteringen op het gebied van privacy en veiligheid, samen met Android's eerste vorm van native autofill functionaliteit voor wachtwoordmanagers en een krachtig systeem voor het controleren van app meldingen.