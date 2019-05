Zo lees je een Whatsapp-bericht zonder dat de zender het weet

WhatsApp heeft een zeer handig systeem voor het lezen van berichten, waarbij het twee blauwe vinkjes toont. Je kunt zelfs het bericht selecteren en op het informatiepictogram tikken om precies te zien wanneer dat bericht is gelezen.

Dat is geweldig - als jij de afzender van het bericht bent. Maar als je de ontvanger bent, ook al weet je dat het gebruikelijk is om te antwoorden, en je reageert niet meteen of snel genoeg, maakt het je in de ogen van sommige zenders een slecht persoon, soms heb je er gewoon geen zin in. Tenminste niet op dit moment. Dus die twee blauwe vinkjes schreeuwen: "Hé, ik heb je bericht gelezen en ik negeer je" zijn misschien niet voor iedereen een welkome toevoeging. We kunnen ons nog erg goed herinneren voor hoeveel ophef deze feature destijds zorgde.

Gelukkig is het mogelijk om een WhatsApp-bericht in het geheim te lezen, zonder dat de afzender weet dat je het hebt gezien. We beginnen met de makkelijkste, meest voor de hand liggende oplossing:

De beste manier om te voorkomen dat mensen weten wanneer je hun bericht hebt gelezen is om de leesbewijzen uit te schakelen. Het addertje onder het gras is dat het in beide richtingen werkt: als je anderen niet laat weten wanneer je hun berichten hebt gelezen, kun je niet zien wanneer ze de jouwe hebben gelezen. Eerlijk is eerlijk.

(Als je het niet leuk vindt om eerlijk te zijn, hebben we hieronder ook nog een aantal stiekeme manieren opgesomd om WhatsApp-berichten in het geheim te lezen.)





Als je besluit om de leesbevestigingen uit te schakelen, moet je zeker ook de volgende stap volgen en Laatst gezien uitschakelen, anders zorgt het voor inconsistentie.

Het heeft geen zin om de leesbewijzen uit te schakelen als de afzender van je bericht kan zien dat je in WhatsApp bent geweest en niet de moeite hebt genomen om hun bericht te lezen. Het is zelfs nog erger.

Net als bij leesbewijzen werkt dit in twee richtingen: je kunt niet zien wanneer ze voor het laatst online waren als je ze niet laat zien wanneer je dat wel was.





Je kunt nu zwevende meldingen van WhatsApp-berichten op het vergrendelscherm bekijken, en tenzij ze belachelijk lang zijn, zou je het grootste deel van het bericht in dit voorbeeldvenster moeten kunnen zien. Dit schakel je zo in:





Net als bij de pop-upmeldingen op het vergrendelscherm kun je dankzij de meldingen met hoge prioriteit een WhatsApp-bericht lezen zonder dat je ze ziet door ze boven aan het scherm te laten knipperen in welke app je op dat moment ook gebruikt - wees voorzichtig dat je er niet per ongeluk op tikt. Je vindt deze optie in hetzelfde menu als voorheen:





Als je een Android-telefoon gebruikt, krijg je een melding van nieuwe WhatsApp-berichten in de meldingsbalk boven aan het scherm. In plaats van deze aan te raken om ze te openen in de app, kun je naar beneden gaan om het bericht te lezen en een optie te openen om te antwoorden binnen de melding. Je bericht wordt dan niet gemarkeerd als gelezen.

Alle standaard Android-telefoons ondersteunen widgets, toegankelijk door op het startscherm te tikken en vast te houden en Widgets te selecteren. Als WhatsApp Messenger op je telefoon is geïnstalleerd, vind je een WhatsApp schermwidget in de widget-opties.









Voordat WhatsApp al deze stiekeme manieren toevoegde om de ontvangstbewijzen te lezen, was een vaak geciteerde manier om een WhatsApp-bericht te lezen zonder gezien te worden een manier om je telefoon in de vliegtuigmodus te zetten. Het probleem is dat je telefoon dan in de vliegtuigmodus staat en niet zo handig is voor jou. Als je die modus verlaat, verschijnen er steevast twee blauwe vinkjes op je telefoon.

Misschien heb je in WhatsApp een optie gevonden waarmee je berichten als ongelezen kunt markeren, maar je moet weten dat dit alleen voor je eigen voordeel is, het is een manier om berichten te markeren die je later van plan bent te behandelen. Het is toegankelijk op het tabblad Chats wanneer je op het tabblad Chats tikt en een gesprek voert om het te selecteren, dan tik je op de drie stippen rechtsboven en kies je 'Markeer als ongelezen'.

In 2018 voegde WhatsApp de mogelijkheid toe om niet alleen ontvangen maar ook verzonden WhatsApp-berichten te verwijderen. Als je ontvanger het bericht nog niet had gelezen, dan zou hij dat nooit meer kunnen doen, hoewel hij wel een melding zou zien dat een bericht is verwijderd en hij zou kunnen afvragen waarom.

Je moet weten dat wanneer je berichten verwijdert die je hebt ontvangen, het anders werkt: je verwijdert ze alleen uit je weergave van het gesprek en de afzender kan ze nog steeds zien. Natuurlijk is er ook geen oplossing voor het feit dat ze weten dat ze je het bericht in de eerste plaats hebben gestuurd, dus je kunt er niet mee wegkomen om het te lezen en te zeggen dat je het nooit hebt ontvangen.