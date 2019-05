Alles wat we weten over de Google Pixel 4

Met weinig harde bewijzen op dit gebied, hebben conceptontwerpers gewerkt met de weinige feiten die al wel bekend zijn en een hele hoop fantasie om een aantal prachtige ontwerpen te produceren - de laatste onthult niet alleen een Pixel 4 en 4 XL maar ook een Pixel 4 mini. Het is natuurlijk maar een concept, maar de smartphone-ontwerper denkt dat het tijd is dat de telefoons weer klein worden (en daar zijn wij het eigenlijk wel mee eens).





Eerdere foto's van dezelfde bron laten een strak ontwerp zien dat veel weg heeft van de Galaxy s10 met een heus cameragat.

Een belangrijk verschil tussen de Pixel 4 en Pixel XL, zoals in de concept art te zien is, is de opname van een dual-lens camera op het grotere model. Dit zou Google's eerste telefoon zijn met twee lenzen op de achterkant, maar het komt op een moment dat fabrikanten toestellen met drie- en zelfs vier lenzen uitbrengen.

Een iets ouder concept komt van Concept Creator, en wordt in onderstaande video getoond. Hoewel het puur een concept is, verlegt het denkbeeldige ontwerp van Google de grenzen van het volledig scherm, met een dual-lens selfie camera en dubbele luidsprekers die direct in het scherm zijn ingebouwd, zonder notch. Met meer schermruimte konden we een sprong zien van 5,5 inch naar iets dat dichter bij 6 inch ligt voor het standaardmodel, en van 6,3 inch naar iets dat dichter bij 6,6 inch ligt voor de XL-versie.





Natuurlijk hadden de Pixel 3 en 3 XL weinig gemeen in het ontwerp, dus het valt nog te bezien of de Pixel 4 XL gaat lijken op de Pixel 4, en het is nog te vroeg voor gelekte beelden van de eigenlijke apparaten. In voorgaande jaren is het verschil in design te wijten aan het feit dat Google verschillende hardware partners heeft gebruikt om de telefoons te maken (HTC ontwierp de Pixel 2 en LG de Pixel 2 XL), maar in 2018 werden zowel Pixel 3 als XL ontworpen door Google en gebouwd door Foxconn.

Google legt een sterke focus op fotografie, en in het bijzonder op de algoritmes achter de techniek. Met een tweede telelens met 2x optische zoom is de Pixel 4 in 2019 wellicht onverslaanbaar in dit opzicht.

Aangezien we hier praten over smartphones van Google kunnen we nu al bijna twee dingen garanderen die we in de Pixel 4 en 4 XL zullen zien: ten eerste, Android 10.0 Q, waarvan de Developer Preview nu beschikbaar is en in augustus 2019 moet worden gevolgd door de uiteindelijke release; en ten tweede, de gloednieuwe Qualcomm Snapdragon 855 chip die in december werd onthuld, de opvolger van de Snapdragon 845.

Met deze processor, die ondersteuning voor 5G-netwerken integreert, is het mogelijk dat we de eerste 5G-geschikte Google-telefoon in de Pixel 4 kunnen zien, hoewel het toevoegen van de technologie gevolgen heeft voor zowel de prijs als het ontwerp. We vermoeden dat dit een functie is die gereserveerd is voor het XL-model, maar in 2018 lagen deze ook al niet ver uit elkaar en daarom zullen wij niet raar opkijken als dat nu weer het geval zal worden.

Het lijkt te vroeg om waar te zijn, maar een apparaat dat de Pixel 4 zou kunnen zijn, is al opgedoken in de database van Geekbench als de 'Google Coral', inderdaad met Android Q en de Snapdragon 855. Het toestel blijkt ook 6GB RAM aan boord te hebben, terwijl zijn voorgangers "slechts" 4GB geheugen hadden. Met deze combinatie registreert het prototype 3296 punten single-core en 9235 multi-core.

De laatste tijd is er echter sprake dat Google werkt aan eigen smartphone chips, in navolging van Apple, Samsung en Huawei. Reuters meldt dat het 16 veteranen en vier talent recruiters heeft ingehuurd voor zijn interne gChips team, en met nog eens vier vacatures in het team zou het tegen het einde van het jaar kunnen uitgroeien tot 80 medewerkers.

We zouden ook graag zien dat Google de beschikbare opslagopties uitbreidt, met veel telefoons die nu beschikbaar zijn in 256- of zelfs 512 GB opslagruimte, of dat Google een microSD-slot toevoegt, en als we toch bezig zijn, breng de koptelefoonaansluiting terug. Als Motorola het (vermoedelijk) kan, moet Google het zeker kunnen.

De nieuwe Pixel telefoons zullen naar verwachting ook de juiste dual-SIM ondersteuning bieden volgens XDA, wat een verbetering zal zijn ten opzichte van de huidige setup, waar je technisch gezien twee SIM's kunt hebben met behulp van e-SIM, maar niet beide tegelijk kunt gebruiken.

Wanneer komt de Pixel 4 uit?

Verwacht een lancering in oktober 2019 voor de Pixel 4. Alle andere Google-telefoons zijn rond die tijd aangekondigd op het jaarlijkse hardware-evenement van de fabrikant.

Hoeveel zal de Pixel 4 kosten?

De prijsstelling hangt echt af van het feit of Google de 5G-route volgt of niet. Als dat niet het geval is, aangezien het enige tijd gaat duren voordat 5G groots beschikbaar zal zijn, zouden we moeten kijken naar een vergelijkbare prijs als de Pixel 3 en 3 XL, die respectievelijk 739 en 869 euro kostten voor de basismodellen. Maar als dat wel het geval is, kunnen die prijzen een stuk dichterbij 900 of 1000 euro komen.