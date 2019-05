11 redenen om voor de Pixel 3a en Android Q te gaan

Google heeft op de I/O Developer's Conference eindelijk de Pixel 3a en Pixel 3a XL uit de doeken gedaan samen met wat nieuwe Android-features. Deze Pixels mogen qua uiterlijk dan wel erg lijken op hun voorgangers, onder de motorkap is er een hoop veranderd. Ten eerste de prijzen: Google lijkt de aanval te hebben geopend op het midrange-segment door de toestellen uit te rusten met een Qualcomm Snapdragon 670-processor en een mild prijskaartje. Ok deze toestellen hebben dan wel geen fancy glazen uiterlijk, draadloos laden, een waterdichte behuizing of zelfs een dubbele selfie-camera, toch weten deze toestellen zich op een positieve manier te onderscheiden van de concurrentie. Bovendien gooi Google hoge ogen door de twee grootste "problemen" die gebruikers hadden met de andere Pixels aan te pakken. De 3.5 mm koptelefoonaansluiting is terug en de notch is verdwenen. De rest van de specs mogen er ook wezen:

Pixel 3a:

Afmetingen: 151,3 x 70,1 x 8,2 mm

Display: 5,6-inch OLED 2.220 x 1.080 Full HD+ 5.6-inch OLED 2.220 x 1.080 Full HD+

Processor: Snapdragon 670

RAM: 4GB

Opslag: 64 GB

Hoofdcamera: 12,2MP, f/1,8, 1,4 μm, 12,2MP, f/1,8, 1,4 μm

Camera aan de voorkant: 8MP, f/2.0, 1.4 urn, 1.4 urn.

Batterij: 3.000 mAh

Kleuren: Zwart ("Just Black"), wit ("Clearly White"), lichtpaars ("Purple-ish")

Prijs: 399 euro





Pixel 3a XL:

Afmetingen: 160,1 x 76,1 x 8,2 mm

Display: 6-inch OLED 2.160 x 1.080 Full HD 6-inch OLED 2.160 x 1.080 Full HD

Processor: Snapdragon 670

RAM: 4GB

Opslag: 64 GB

Hoofdcamera: 12,2MP, f/1,8, 1,4 μm, 12,2MP, f/1,8, 1,4 μm

Camera aan de voorkant: 8MP, f/2.0, 1.4 urn, 1.4 μm.

Batterij: 3.700 mAh

Kleuren: Zwart ("Just Black"), wit ("Clearly White"), lichtpaars ("Purple-ish")

Prijs: 479 euro





De Pixel 3a-smartphones zijn hier het voordeligst te (pre-)orderen





Maar als je wat dieper graaft, hebben de Pixel 3a en 3a XL veel meer te bieden dan een gemiddelde processor en een 1080p display. Ze dragen de Pixel naam en alles wat daarbij hoort, dus zelfs premium telefoonkopers kunnen ze misschien willen overwegen voordat ze twee keer zo veel neertellen voor een andere smartphone. Hier zijn vijf redenen waarom:

Geweldige camera

Een van de hoofdredenen om voor een Pixel te gaan is altijd de camera geweest en dat geldt ook voor de 3a. De camera in dit toestel lijkt heel erg op die van de Pixel 3 en dat betekent dat het toestel zo'n beetje alle andere smartphones in deze prijsklasse wegblaast. De camera app van de Pixel 3a zit vol prachtige features als onder andere Portrait mode, Night Sight en Motion Auto Focus en staat z'n mannetje tegenover de veel duurdere Galaxy S10 en iPhone XS.





Goede, lange(re) ondersteuning

Als je een Galaxy S10+ koopt, kun je er zeker van zijn dat je een van de beste telefoons van 2019 krijgt, maar wat dacht je van 2021? Met elke Pixel telefoon belooft Google tenminste twee jaar Android updates en drie jaar beveiligingsupdates. Dus je krijgt later dit jaar Android Q, Android R volgend jaar, en misschien zelfs Android S, met beveiligingsupdates tot 2022. Geen enkele andere Android-telefoon kan dat beloven, zeker in dit prijssegment waar je blij mag zijn als je toestel überhaupt een update naar de volgende Android-versie krijgt.

Titan M beveiliging

Met de Pixel 3 introduceerde Google een enterprise grade beveiligingschip op maat. Het is het soort chip dat je zou verwachten te vinden in een vlaggenschip telefoon, het vergrendelen van het opstartproces, het controleren van wachtwoorden, en in het algemeen het moeilijker maken voor hackers om je Pixel te kraken. Google brengt datzelfde niveau van beveiliging naar de veel goedkopere Pixel 3a.

Ze gaan de hele dag mee en laden snel op

De batterijformaten van de Pixel 3a en 3a XL lijken misschien bescheiden, maar zijn in feite groter dan die van hun premium broers en zussen. De Pixel 3 heeft al een uitstekende levensduur, dus de lagere resolutie van de schermen op de 3a-toestellen en een minder krachtige processor zou de 3a makkelijk de dag door moeten kunnen komen. Maar als dat niet lukt, ondersteunt de Pixel 3a ook 18W snelladen, zodat je 7 uur gebruik kunt maken van de Pixel 3a met slechts 15 minuten opladen.

Ze hebben de beste Assistent-functies

Google Assistant is alomtegenwoordig op de Pixel 3a. Wanneer je er toegang toe wilt krijgen hoef je alleen maar in het toestel te knijpen, net als op de Pixel 3. Bovendien zijn de nieuwe Pixels voorzien van de ongelooflijke Call Screen-technologie, die verdachte oproepen kan beantwoorden, met de persoon aan de andere kant kan praten en je kan laten weten of het goed zit.





Al deze hardwarematige features zijn natuurlijk prachtig, maar goede hardware staat of valt met de bijbehorende software. Daarom kijken we ook naar de mooiste nieuwe features die Android Q te bieden heeft.

Om de 10e grote release van Android te vieren, heeft Google een cadeautje voor ons allemaal: een donker thema. Na een aantal valse starts en halve inspanningen, brengt Google eindelijk de volledige dark mode naar alle Android Q-telefoons, en van wat we ervan hebben gezien, is het glorieus.

Maar terwijl de dark mode waarschijnlijk het populairste kenmerk van Android Q zal zijn, is het slechts een klein deel van wat de volgende generatie OS zal leveren. Van beveiliging en privacy tot vouwschermen en 5G, Android Q zit vol met functies die je smartphone zullen transformeren, wij noemen de zes opvallendste:

Live Caption

Als je ooit in een stille ruimte een video wilt kijken en je hebt je koptelefoon niet bij de hand, dan is live caption (realtime ondertiteling) een echte game-changer. In plaats van het volume te verlagen en de telefoon tegen je oor te houden terwijl je je ogen van het scherm afleidt, maakt Live Caption nu automatisch real-time bijschriften voor alles wat je bekijkt: YouTube-video's, podcasts, audioberichten, zelfs video's die je zelf opneemt. Het werkt in alle apps en start automatisch zodra spraak wordt gedetecteerd. En omdat het allemaal lokaal op je telefoon gebeurt, heb je niet eens een Wi-Fi of mobiele verbinding nodig om het te gebruiken.





Focus mode

Android Pie's Digital Wellbeing functie heeft een prachtige blik geboden op hoe vaak we onze telefoons ontgrendelen en onze favoriete apps openen, maar eigenlijk iets doen om ons telefoongebruik te beperken is een ander verhaal. Daarom lanceert Google de Focus Mode in Android Q. Een eenvoudige manier om snel afleidende apps uit te schakelen. Focus Mode kan apps als Twitter en Candy Crush een time-out geven. Met een paar tikjes kan je zien welke apps het meeste tijd opslurpen en ze tijdelijk het zwijgen opleggen, terwijl je nog wat werk voor de boeg hebt. En als het tijd is om weer af te spelen, worden ze weer ingeschakeld door nog een tikje te geven.

Beveiligingsupdates zonder opstarten

We vinden het geweldig dat telefoonfabrikanten steeds beter zijn geworden in het tijdig updaten van de beveiliging van onze telefoons, maar het kan vervelend zijn om elke keer opnieuw op te starten als je de moeite neemt om het te doen. Dat is aan het veranderen met Android Q, die bijna 50 nieuwe privacy- en beveiligingsfuncties met zich meebrengt. Nu zullen de belangrijkste updates stilletjes op de achtergrond gebeuren, zodat onze telefoons up-to-date blijven, zelfs als we geen tijd hebben voor een herstart.

Eenvoudige privacycontrols

Je Google-account heeft veel ingebouwde privacycontrols, maar ze zijn niet zo makkelijk te vinden. Om instellingen te wijzigen of gegevens te beperken, moest je naar het tabblad Google in Instellingen gaan, vervolgens naar Google-account, Data & personalisatie, en ten slotte naar de knoppen voor privacy en activiteiten. Al deze stappen behoren tot het verleden met Android Q, omdat Google nu een speciaal tabblad Privacy heeft gemaakt zodat je het kunt vinden en je privacy-instellingen kunt openen met één tik, niet met vijf.

Nog geen Android Q op je smartphone? In dit artikel leggen we je uit hoe je al je privacy-instellingen beheert

Ingebouwd ouderlijk toezicht

Digital wellbeing is geweldig om ons eigen telefoongebruik bij te houden, maar voor het beheer van de Android-telefoons en -tablets van je kind is een aparte app nodig, genaamd Family Link, met een eigen installatieproces. In Android Q bouwt Google de functies voor beheer op afstand van Family Link op in de Instellingen-app, zodat ouders ze snel kunnen vinden en gebruiken om bij te houden wat hun kinderen doen en in de gaten houden en hoe lang ze al bezig zijn. En met nieuwe functies zoals de bonustijd en app-specifieke tijdslimieten kunnen jij en je kinderen een perfecte balans vinden tussen tijd doorgebracht achter het scherm en tijd voor andere dingen.

Lees ook: Zo maak je je Android-toestel kindvriendelijk

Uitgebreidere gestures

Android Pie introduceerde een nieuwe manier om te navigeren met behulp van gebaren, maar Google liet nog steeds een aantal van de oude navigatiemanieren achter, namelijk de terugknop. Nu gaat dat ook weg. In Android Q gaat Google all-in met een nieuw veeggebaar. Als je een scherm terug wilt, veeg je gewoon vanaf de linkerkant van het scherm. Het zal even wennen zijn na 10 jaar op de terug-knop drukken, maar het is een verandering waar veel mensen blij mee zijn.

Android Q nu al te proberen

Ben je enthousiast geworden en wil je nu al aan de slag met Android Q? Dat kan, afhangend van het toestel dat je hebt. Nee, je hoeft niet per se een Google Pixel te hebben om deze software te kunnen installeren. Als je een van de volgende toestellen hebt, kan je nu alvast aan de slag met de beta van dit besturingssysteem:

Asus Zenfone 5z

Essential PH-1

Nokia 8.1

Huawei Mate 20 Pro

LG G8

OnePlus 6T

Oppo Reno

Pixel

Pixel XL

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Realme 3 Pro

Sony Xperia XZ3

Tecno Spark 3 Pro

Vivo X27

Vivo NEX S

Vivo NEX A

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi MIX 3 5G





Je kan je hier aanmelden voor de Betaversie van Android Q.