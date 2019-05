Eerste Android One-slachtoffer is een feit

Het toestel kwam in 2017 op de markt met Android 7 en heeft slechts één update gekregen naar Android 8. De GM 6 zou nog beveiligingsupdates moeten krijgen tot juli 2020 en uiteindelijk bijgewerkt moeten worden naar Android 9. Dat is tenminste wat er beloofd is. Dit is niet alleen een belofte van General Mobile, het Android One-programma (waar dit toestel onderdeel van is) beloofde precies dit waardoor het logisch is dat gebruikers verwachten dat dat geldt voor alle Android-One-toestellen:

"Met Android One ontvangt je telefoon minstens twee jaar lang OS upgrades naar de nieuwste versie van Android. Dat betekent toegang tot de nieuwste innovaties en een telefoon die altijd net zo soepel loopt als op de dag dat je deze hebt gekocht," Deze belofte is echter stilletjes door Google verwijderd en General Mobile lijkt daar op in te spelen door geen updates meer uit te brengen voor dit toestel.

Faillissement

General Mobile zegt dat Google verantwoordelijk is voor de updates, maar Google wijst juist weer naar General Mobile. De zoekgigant zegt dat Android niet goed samenwerkt met een van de onderdelen in de smartphone en dat de leverancier van dat specifieke onderdeel failliet is. Welk onderdeel dat is, wil het bedrijf niet zeggen. Je zou toch denken dat Project Treble dit soort problemen af zou vangen, hieruit blijkt weer waarom dit project niet het succes is geworden waar velen op hoopten.

Schadevergoeding

General Mobile laat aan de consumentenbond weten gebruikers te willen compenseren met 50 euro korting op een GM 8 of nieuwer toestel. De consumentenbond vindt deze compensatie te mager en zegt geen vertrouwen te hebben dat General Mobile met andere toestellen zijn belofte wel nakomt. Het is te hopen dat de community hier nog wat mee kan en met een custom rom op de proppen komt.