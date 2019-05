Chinezen dumpen iPhones en gaan voor Huawei

De handelsoorlog tussen Amerika en China is in volle gang: Huawei en dochter Honor staan nu op de Amerikaanse handelsblokkadelijst, en Google, Intel, Qualcomm en anderen laten de steun voor de apparaten van het bedrijf vallen. Zelfs sommige Amerikaanse winkels hebben toestellen van Huawei uit het assortiment gehaald. Hierdoor wordt het voor de Chinese smartphonefabrikant zeer moeilijk om buiten China nog voet aan de grond te krijgen. Het bedrijf zegt wel een plan B te hebben en stelt gebruikers gerust dat inmiddels aangeschafte toestellen nog gewoon worden ondersteund en blijven werken.

Ondertussen slaan Chinese iPhone-eigenaren terug door hun toestellen te dumpen en voor een Huawei-toestel te gaan. "Er is een roeping vanuit mijn hart dat ik Chinese merken moet steunen, vooral in het handelsoorlogsklimaat", aldus Wang Zhixin, manager van een van China's grootste zonnepanelenfabrieken. Wang was een echte iPhone-fan maar besloot te switchen naar een toestel van Huawei. "Daarnaast is het toestel dat ik nu heb sneller en maakt betere foto's".

Ook Sam Li, medewerker van een telecombedrijf in Beijing, laat aan de South China Morning Post weten de iPhone te vervangen door een Huawei-toestel. "Het is een beetje gênant om een iPhone uit je zak te halen als alle leidinggevenden van het bedrijf tegenwoordig Huawei gebruiken."

Ook Chinese diplomaat Lijian Zhao liet zich negatief uit over Apple en prees Huawei op Twitter. Zijn reactie werd echter niet serieus genomen omdat de tweet verstuurd werd vanaf een iPhone:

BREAKING: It has been just revealed why @realDonaldTrump hated a private company from China so much that it went so far by announcing a national emergency. Look at the logo of Huawei. It has cut APPLE into pieces... pic.twitter.com/KOXstlAsja — Lijian Zhao (@zlj517) 20 mei 2019

Vorig jaar, verscheepte Huawei 206 miljoen smartphones waarvan 105 miljoen in China. Het bedrijf heeft, volgens marktonderzoeker IDC, in dat land een marktaandeel van 26,4 procent. Apple staat op de vijfde plaats in het land met een aandeel van 9,1 procent. Het marktaandeel daalde echter naar 7 procent terwijl Huawei's aandeel met 3 procent steeg volgens Counterpoint.

"Apple had moeite om consumenten over de streep te trekken in China omdat concurrenten marktaandeel van Apple blijven snoepen", aldus IDC. "Prijsverlagingen in China gedurende het hele kwartaal, samen met gunstige inruilkortingen, waren nog steeds niet voldoende om consumenten aan te moedigen om voor een iPhone te gaan."

Bryan Ma, vice-president van het onderzoek naar smartphones bij IDC Asia Pacific, dat deze acties ervoor zorgen dat het lage marktaandeel van Apple nog verder onder druk komt te staan. Het is niet duidelijk hoeveel mensen daadwerkelijk switchen van toestel en hoeveel mensen ook echt daad bij het woord voegen.

"Apple is immers een luxemerk, en uiteindelijk hangt het allemaal af van de gebruikers", aldus Ma. "Er zullen sommigen zijn die nationalistisch zijn en 'nee' zeggen tegen Amerikaanse producten, maar er zijn veel andere gebruikers voor wie het niet zo veel uitmaakt."

Apple was niet bereikbaar voor commentaar.

