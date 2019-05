Zo stel je gratis een eigen ringtone in op je iPhone of Android-toestel

Het was jarenlang een gigantische hype... het hebben van een eigen ringtone. Vandaag de dag lijkt die hype niet meer zo groot en hoor je bijna overal de standaardgeluiden en muziekjes als iemands telefoon afgaat. Als je al iets hoort dat anders is, is het meestal alsnog een van de standaard meegeleverde geluiden. Je zou denken dat mensen de moeite niet meer nemen om een eigen geluidje of muziekje in te stellen en dat terwijl uit een klein onderzoekje van Webwereld 60 procent van de respondenten zegt een eigen ringtone te hebben ingesteld. 17 procent heeft niks gewijzigd en 23 procent heeft een andere vooraf geïnstalleerde ringtone gekozen.

Toch horen wij vaak (vooral van iPhone-gebruikers) dat zij niet precies weten hoe je nou een eigen ringtone instelt. In dit artikel leggen we je uit hoe je dat doet.

iPhone

Het is mogelijk om een nummer om te zetten in een ringtone, en je kunt precies dat deel kiezen dat je wilt. Het is gratis, maar het vereist wel dat je iTunes gebruikt.

Nou niet meteen stoppen met lezen. Als je het idee om iTunes te gebruiken niet leuk vindt en je wilt liever een app op je telefoon gebruiken, houd er dan rekening mee dat geen van die 'ringtone maker' apps doet wat het beweert. De beperkingen van Apple betekenen dat je je iPhone nog steeds moet synchroniseren met iTunes.

Apple heeft het proces niet makkelijk gemaakt omdat het bedrijf je een ringtone uit de iTunes store wil verkopen. Sterker nog, het bedrijf heeft iTunes bijgewerkt en de (ring)tones verwijderd dus je zal veel meer handelingen uitvoeren dan nodig.

Maar als je vastbesloten bent om van dat geweldige refrein je ringtone te maken, dan is dit de manier om het te doen.

Voordat je begint, moet het nummer dat je wilt gebruiken in je iTunes-bibliotheek op je computer staan.

Als het nummer niet in je bibliotheek staat, kun je elk MP3- of AAC-bestand importeren in iTunes, en het helpt ook om de Voice Memos-app op je iPhone te gebruiken om echte geluiden op te nemen of de stemmen van mensen om te zetten in ringtones.

Start iTunes door te dubbelklikken op de snelkoppeling of door het te vinden in het startmenu of de applicatie-map als je een Mac gebruikt. Klik in je muziekbibliotheek met de rechtermuisknop op het nummer dat je als ringtone wilt gebruiken en selecteer vervolgens Get Info. (In de nieuwste versie van iTunes heet het Song Info.)

Selecteer het tabblad Opties en vink vervolgens de vakjes Start en Stop aan. Voer de tijden in waarop je de beltoon wilt starten en stoppen. Je moet eerst naar de track luisteren en de tijd noteren die je wilt dat deze begint. De stoptijd moet binnen 30 seconden liggen, omdat dit de maximale lengte van Apple is voor een ringtone.

Top tip: Als je heel precies wilt weten wanneer je de beltoon start, gebruik dan een decimale punt. Als het gedeelte van de muziek bijvoorbeeld tussen 44 en 45 seconden begint, probeer dan 0:44.5 in te voeren in het vakje Start Time. Je kunt zelfs de start- en stoptijd in duizendsten van een seconde opgeven, als je 0:44.652 typt.

Klik op OK om het venster te sluiten.

In versies van iTunes vóór 12.4 (en 12.5.1) klik je nogmaals met de rechtermuisknop op het nummer en selecteer je vervolgens Create AAC version (AAC-versie maken). iTunes zal het nummer converteren. Het zal verschijnen als een dubbele track - je kunt het herkennen aan het feit dat het 30 seconden of minder duurt. Als je 'Maak MP3-versie' of iets anders ziet, lees dan even verder.

Opmerking: Apple heeft de optie 'Create AAC version' in iTunes 12.4 (en later) verplaatst. Je moet nu de track selecteren door er één keer op te klikken. Ga dan naar het menu Bestand, kies Converteren, dan Create AAC version.

In oudere versies zal het nieuwe nummer in hetzelfde album verschijnen, maar zal de duur van het nieuwe nummer worden getoond, zodat het gemakkelijk te onderscheiden is van het origineel. Bij latere versies van iTunes kan het verschijnen als een nieuw album of nummer.

Als je geen optie ziet om een AAC-versie te maken, is dat omdat je CD-rip-instellingen niet correct zijn ingesteld. Om dit te veranderen, klik je op het menu in de linkerbovenhoek van iTunes en kies je Preferences. Klik vervolgens op Import settings. naast 'Wanneer je een CD plaatst' en kies Import using: AAC Encoder.

In iTunes 12.4 (en hoger), klik je op het menu Bewerken, en kies Voorkeuren om dezelfde opties te zien.

Klik met de rechtermuisknop op het nummer dat je oorspronkelijk hebt gekozen en gebruik dan het tabblad Opties in het menu Get info, verwijder het vinkje bij de start- en stoptijden om ze terug te brengen naar hun oorspronkelijke tijden en klik op OK.

Anders wordt, wanneer je dat nummer in de toekomst afspeelt, alleen het gedeelte tussen de door jou opgegeven start- en stoptijden afspelen. En dat wil je niet.

Klik nu met de rechtermuisknop op het korte ringtone-nummer en klik op Weergeven in Windows Verkenner. (Dit werkt ook in iTunes 12.4 en later.) Op een Mac heet de optie Show in Finder.

Je moet deze stap voltooien om de extensie van het bestand (en dus het type) te wijzigen.

Het bestand wordt gemarkeerd in het venster dat wordt geopend. Klik er met de rechtermuisknop op en kies Naam wijzigen. Wijzig nu de extensie van .m4a naar .m4r. Klik op Ja als er gevraagd wordt of je de extensie wilt wijzigen.

Als je de .m4a-extensie niet kunt zien (d.w.z. je ziet alleen '01 Dancing Queen' en niet '01 Dancing Queen.m4a'), dan komt dit omdat Windows is ingesteld om de extensies te verbergen. Als de bestandsextensies verborgen zijn, kan je bij het hernoemen van het bestand niet zomaar .m4r toevoegen. Het enige wat je zou bereiken is '01 Dancing Queen.m4a' te veranderen in '01 Dancing Queen.m4r.m4a'. Dit zal niet werken.

Klik op Extra > Mapopties en klik op het tabblad Weergave. Vink "Extensies voor bekende bestandstypen verbergen" uit en klik op toepassen. Hernoem vervolgens het bestand zoals hierboven is beschreven.

Je kan nu eindelijk de ringtone importeren in iTunes. Er zijn verschillende manieren om dit te doen, maar wij geven er de voorkeur aan om de Tones sectie in iTunes te openen en het .m4r bestand vanuit een File Explorer / Finder venster naar iTunes te slepen. Maar je kunt ook dubbelklikken op het bestand in File Explorer, of de optie File > Add file to library gebruiken in iTunes.

De exacte methode hangt af van de versie van iTunes. Om de Tones sectie te vinden doe je het volgende:

In iTunes 12, klik op de drie punten en kies Tones uit het menu.

In iTunes 12.4 (tot 12.7), moet je op de knop "Muziek" klikken, dan Edit Menu... en het vakje naast Tones aanvinken. Klik op Gereed, klik dan nogmaals op de knop Muziek en je krijgt het gedeelte Tonen te zien. Je gloednieuwe ringtone moet worden weergegeven, samen met andere ringtones die je eerder hebt gekocht of gemaakt.

In iTunes 12.7 en hoger is er geen toonsectie, Apple heeft in versie 12.7 iTunes een vermageringskuur gegeven waarbij de App Store en diverse andere zaken, waaronder Tones, zijn verwijderd.

Je kan echter nog steeds je aangepaste ringtones synchroniseren met je iPhone als je deze versie of een nieuwere versie hebt.

Om dit te doen, sluit je je telefoon aan op je computer met de USB-kabel. Tik indien nodig op 'Vertrouw deze computer' en wacht tot je telefoonpictogram in iTunes verschijnt.

Als dat het geval is, klik je erop en het zal in de linkerkolom verschijnen. Klik erop en de lijst moet worden uitgebreid zodat je een Tone sectie kunt zien. Klik daarop en je ziet rechts eventuele aangepaste tonen verschijnen (als je die niet hebt, is die lijst leeg).

Schakel over naar het verkenner-venster waar je ringtone moet worden gemarkeerd, klik er met de rechtermuisknop op en kopieer het (of druk op Ctrl+C op je toetsenbord).

Ga terug naar iTunes, klik op Tones als deze sectie nog niet geselecteerd is en druk op Ctrl+V om de ringtone te plakken - het zou nu moeten verschijnen in de lijst van tonen en zal automatisch gesynchroniseerd worden met je telefoon. Merk op dat je niet langer tonen vanuit een Explorer-venster naar iTunes kunt slepen en neerzetten.

Nu de ringtone op je iPhone staat, kan deze worden verwijderd uit iTunes.

Windows-gebruikers: Je hoeft de korte AAC-versie van het nummer niet uit je iTunes muziekbibliotheek te verwijderen, maar we raden dit wel aan, omdat het bestand niet wordt afgespeeld en het rommelig wordt als je veel ringtones maakt.

Mac-gebruikers: Soms zullen ringtones gewoonweg niet verschijnen in de Tones sectie. Er zijn twee dingen om hier te proberen:

1- Verwijder de ringtone in je iTunes Music library (verwijder niet het eigenlijke bestand op je harde schijf - kies ervoor om het te bewaren wanneer je daarom wordt gevraagd). Dubbelklik vervolgens op het .m4r bestand in Finder en het zou in Tones moeten verschijnen.

2- Als dat niet werkt, probeer dan het .m4r bestand buiten je iTunes map op je harde schijf te verplaatsen (zoals naar het bureaublad). Dubbelklik er dan op.

In iTunes 12.4 (tot 12.7) verschijnt je telefoon als een pictogram rechts van de knop Tones. Je kunt je ringtone aanklikken en slepen en er opent zich dan een paneel aan de linkerkant. Als je problemen hebt, selecteer dan alle tonen die je op je telefoon wilt zetten en klik op de Sync-knop rechtsonder op je iPhone om ze te synchroniseren.

In eerdere versies van iTunes 12 verschijnt je telefoon - wanneer je hem aansluit via USB - als een pictogram rechts van de drie horizontale punten in de linkerbovenhoek. Klik er niet op.

Selecteer gewoon de gewenste tonen (houd Ctrl ingedrukt en klik vervolgens op elk van deze tonen om de beurt). Ze worden in het blauw gemarkeerd. Klik en houd ze vast en sleep ze over het telefoonicoontje. Een lijst verschijnt aan de linkerkant: laat de muisknop los en de ringtones worden automatisch gesynchroniseerd.

Als je problemen hebt, forceer dan een synchronisatie door te klikken op het telefoonicoontje en vervolgens op het gedeelte Tonen in het linkermenu. Zorg ervoor dat de synchronisatie niet al loopt, vink dan de tonen aan die je wilt overbrengen en klik op de Sync-knop rechtsonder in het iTunes-venster. Dit zou ook het probleem moeten oplossen waarbij bestaande aangepaste tonen worden verwijderd uit je telefoon wanneer je een nieuwe toevoegt.

Nu de nieuwe toon op je telefoon staat, moet je deze als beltoon instellen.

Om dit te doen, open je de Instellingen app op je iPhone, dan tik op Geluiden (ook wel Horen en Voelen genoemd) en vervolgens op Beltoon. Je aangepaste tonen verschijnen bovenaan de lijst, boven de standaard beltonen. Tik op de gewenste ringtone.

Wil je meer? Je kunt je aangepaste tonen gebruiken voor andere dingen, zoals sms-waarschuwingen.

Als je een aangepaste toon wilt hebben voor sms'jes, tweets, Facebook-berichten, nieuwe voicemails, herinneringsberichten of iets anders, is het precies hetzelfde proces als bij een ringtone.

Het enige verschil is dat je de juiste sectie onder 'Horen en Voelen' op je iPhone moet selecteren.

Tik gewoon op het type dat je wilt, bijvoorbeeld Sms-toon, en je ziet de lijst met waarschuwingstonen.

Scroll naar beneden en je zal je Ringtones lijst zien. Je aangepaste tonen staan weer bovenaan deze sectie.

Android

Op Android is het stukken makkelijker om een ringtone in te stellen en er zijn verschillende mogelijkheden om dit te doen. Als het geluidsbestand (of dat nou een mp3, Wave, AAC of Ogg-bestand is) dat je wilt gebruiken niet op je toestel staat, kan je deze daar op krijgen door het naar je toestel te sturen via Bluetooth, e-mail of zelfs MMS.

Ook kan je je toestel via USB aansluiten op je computer en de bestanden slepen naar een map naar keuze. Wij raden echter aan het bestand direct in de juiste map te zetten zodat je deze direct kan kiezen uit het ringtone-menu in je instellingen: De map genaamd "Alarms" is voor meldingen en de wekker, "Notifications" voor notificaties en "Ringtones" voor ringtones. Ten slotte kan je het bestand ook rechtstreeks downloaden via de webbrowser op je telefoon.

Het inkorten van eventuele muzieknummers kan je doen op je pc of als je dat per se op je telefoon wilt doen, via een app.

Open je instellingen, tik op "Geluid" en vervolgens op Beltoon telefoon. Er verschijnt een lijst met ringtones en jouw net toegevoegde ringtone staat hier tussen. Druk daarop en het muziekje is ingesteld.

Het instellen van geluiden voor notificaties en andere geluiden vind je onder het kopje "geavanceerd". Het selecteren van de juiste ringtone gaat op dezelfde manier.

Speficieke geluiden instellen voor andere apps als Whatsapp, Facebook of je wekker kan je vinden in de instellingen van die apps.

Er is een nog makkelijkere manier om ringtones in te stellen. Mocht het een nummer zijn die al (in je muziekcollectie) op je telefoon staat, Open dan het muzieknummer, tik op de menu-knop en kies de optie "Als beltoon instellen". Dit werkt ook als je muziekbestanden naar een andere locatie hebt gekopieerd dan de bovengenoemde mappen. In dat geval kan je met de "Bestanden"-app, een andere file explorer of muziekspeler navigeren naar de map waar het geluidsbestand zich bevindt en deze openen door daarop te tikken, kies vervolgens in het menu "Als Beltoon instellen" en klaar is Kees. (Let op, deze optie is niet aanwezig in Google Play Music.