De 5 beste kleine smartphones van 2019

Kan je je nog herinneren hoe groot je de eerste Samsung Galaxy Note vond? Dat monster van een toestel had maar liefst een 5.3 inch groot scherm aan boord, gigantisch voor die tijd. Tegenwoordig lachen we daar om en vinden we dat zelfs aan de kleine kant. Vandaag de dag zijn "normale" smartphones al groter dan dat. Leuk voor fans van grote schermen, niet zo leuk voor mensen met kleine broekzakken, kleine handen en/of korte vingers of mensen die hun smartphone graag met een hand bedienen. Tuurlijk, er zijn trucs en instellingen om het beeld op je smartphone kleiner te maken zodat je deze alsnog met een hand kan besturen, maar dan heb je nog steeds een groot toestel in je handen, dus dat is niet voor iedereen een oplossing.

We zien (en horen) een hoop klachten van mensen die liever een wat kleinere (moderne) smartphone willen hebben vergezeld met klachten dat deze niet of nauwelijks meer worden gemaakt. Maar niet getreurd, als je een beetje goed zoekt vind je ze nog wel. Vind je dat te veel moeite? Dan ben je vast heel blij met dit artikel. Wij hebben stad en land afgestruind op zoek naar kleine handzame smartphones.

De toestellen moeten kleiner dan 5 inch zijn en modern/krachtig genoeg zijn om alle gangbare Android-apps te draaien. Het zou helemaal mooi meegenomen zijn als het toestel nog wordt ondersteund door de fabrikant en (beveiligings)updates nog worden gepusht. Als dat niet zo is, moet het toestel in elk geval een chipset bevatten waardoor deze door de community kan worden ondersteund en je in elk geval zelf nog een modernere versie van Android op kan zetten.

We weten het, de lijst is niet zo groot als gehoopt, maar er zit hopelijk genoeg tussen om de kleine smartphone-fan te verblijden.

Nokia 1

De Nokia 1 mag dan misschien geen krachtpatser zijn als je naar de specificaties kijkt (al is de Mediatek MT6737 niet bepaald een zwakkeling), het toestel is zeker geen slome duikelaar. Dat komt omdat het 't enige toestel in deze lijst is die op het lichtere Android Go draait. Hierdoor werken je apps nog vloeiend en zijn er voor zware apps als Facebook en enkele Google Maps lichtere versies beschikbaar die niet al te veel van je processor en werkgeheugen vragen.

Daarnaast wordt deze smartphone nog steeds netjes ondersteund door HMD/ Nokia waardoor je je geen zorgen hoeft te maken over beveiligingsissues. En het mooiste van dit alles is daarom ook dat de prijs lekker laag is. Het toestel kost minder dan 100 euro en is op veel verschillende plekken verkrijgbaar.

Nokia 1 heeft een 4,5 inch LCD scherm met een resolutie van 850 x 480, 1 GB RAM en 8 GB opslaggeheugen aan boord. Gelukkig kan het weinige interne opslaggeheugen worden uitgebreid met een MicroSD-kaart. Het toestel draait op een quad core Mediatek MT6737M processor op 1,1 GHz en heeft plaats voor 2 simkaarten.





Jelly

Vind je de Nokia 1 nog steeds te groot? Kijk dan eens naar de toestellen van Unihertz. Wij schreven enkele jaren gelden al over de Jelly en Jelly Pro en deze smartphones worden nog steeds ondersteund. Het bedrijf heeft nu de Atom uitgebracht. Deze smartphone is niet alleen lekker klein, maar ook rugged. Zeer stevig (shockproof), stofdicht en waterdicht.

Alle Unihertz-toestellen hebben een 2,45 inch LCD-scherm met een resolutie van 240 x 432 aan boord. De Jeppy heeft een 1.1GHz quad-core CPU met 1 GB RAM, 8 GB opslag en een 950 mAh-accu onder de motorkap, verder heeft het toestel ondersteuning voor een Micro-SD-kaart, 2 simkaarten, verwisselbare accu, 8 megapixel rear-camera en 2 megapixel front camera. De Jelly Pro heeft 2GB RAM, 16 GB opslag en voor de rest dezelfde specificaties als de gewone Jelly.

De Atom is wat krachtiger en heeft 4 GB RAM, 64 GB opslag en een 2GHz octacore CPU aan boord. De rest van de specificaties zijn hetzelfde als de andere Jelly-smartphones. Door deze stevigere specificaties is de Atom wel wat duurder en kost je ongeveer 250 euro.





Sony Xperia XZ1 Compact

Het gaat niet zo goed met Sony's smartphonedivisie en dat is erg jammer. Het bedrijf maakt al jaren erg goede smartphones en gaat lekker z'n eigen weg. Het is een van de weinige bekende bedrijven die (door andere fabrikanten verlaten) technologieën langer omarmt. Het was een van de laatste fabrikanten die nog toestellen uitbracht met een uitschuifbaar toetsenbord en brengt nog steeds mini-versies uit van z'n vlaggenschepen.

De Xperia XZ1 Compact is zo'n toestel en kan lekker meekomen met midrange-toestellen. Bovendien hebben Sony's smartphones bovengemiddeld goede camera's aan boord waardoor je ook nog eens leuke kiekjes kan schieten met je kleine mobieltje.

De Xperia XZ1 heeft een 4,6 inch scherm met een resolutie van 1280 x 720, 4 GB RAM, 32 GB opslag, Octacore Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 op 2,45 GHz en een microSD kaartslot aan boord.

K-TOUCH I9

De vreemde eend in de bijt. De K-TOUCH I9 is een klein langwerpig toestel dat zich qua formfactor probeert te meten met de trend van 2019 (extra lange schermen voor een cinema-ervaring). Dit toestel is lekker klein, maar wel wat langer dankzij de 18:9 schermverhouding. Het is een toestel van Chinese makelij dus verwacht niet te veel van het Android-updatebeleid. Aan de andere kant is dat, gezien de prijs, misschien niet zo gek.

De specificaties zijn ook niet onaardig. 2 GB RAM, 32 GB Opslag, 3,5 inch OLED scherm met een resolutie van 800 x 340, een Quad Core Mediatek MTK6739 processor draaiend op 2,4 GHz en ondersteuning voor twee simkaarten en een Micro SD-kaart.

iPhone SE

Ook Apple heeft afscheid genomen van de kleine smartphone, maar niet zonder de fans nog eenmaal te verblijden met de iPhone SE. Dit toestel wordt nog steeds ondersteund door Apple waardoor je al je iOS-apps nog steeds zonder problemen kan draaien op je kleine iPhone.

Het toestel heeft 2 GB RAM en 16/32/64/128 GB RAM, Dual core Apple A9 op 1,84 GHz, 4 inch IPS-LCD scherm met een resolutie van 640 x 1136 aan boord.