Het wordt alleen maar erger met Android-updates

Je weet waarschijnlijk ook dat eigenlijk alleen Google tijdig betrouwbare updates uitrolt, dit een prioriteit maakt en er garanties over geeft. Daar hebben we al jaren de resultaten van gezien, zowel met de maandelijkse beveiligingspatches en met de grotere OS-updates eromheen (en ja, beide elementen zijn erg belangrijk).

Ondanks al het gedoe omtrent trage updates en gebrekkige communicatie was er tenminste een ongeschreven regel dat vlaggenschepen ongeveer twee jaar updates zouden ontvangen, eerder nog 18 maanden. Google verlengt die termijn naar drie jaar met zijn Pixel-producten, maar twee jaar is het minimum dat min of meer is afgesproken in het ecosysteem.

Motorola + handdoek + ring

Maar dat is helaas aan het veranderen. Motorola heeft onlangs een nieuw toestel uitgebracht, de Moto Z4, en het plan is om één enkele OS-update te leveren voor dat apparaat. Dat meldde Digital Times het eerst en ik kreeg een bevestiging van Motorola: de Moto Z4 krijgt op een gegeven moment een update naar Android Q en hoewel het bedrijf "aanvullende OS-updates nog evalueert"doet de fabrikant geen toezeggingen behalve die ene update.

Nou kun je zeggen dat de Moto Z4 nou niet bepaald een vlaggenschip is, met een prijskaartje van zo'n 500 euro. Maar het is tegelijkertijd onderdeel van de vlaggenschiplijn Moto Z en de enige versie die het bedrijf dit jaar lanceert. Bovendien trekt het bedrijf zich terug wat betreft eerder beloofde updates van de Moto Z2 naar Android Pie voor bepaalde providers. Dus dit is blijkbaar geen losstaand incident.

Onbegrip Android-functionaliteit

Het is toch onverkoopbaar dat je een smartphone op de markt zet voor honderden euro's, die vervolgens eigenlijk maar een jaar wordt ondersteund? Dit gaat om meer dan featurewijzigingen en nieuwe interfaces: ze bevatten wijzigingen onder de motorkap en verbeteringen qua beveiliging en privacy, meer dan de patches tussendoor bieden.

De OS-upgrades leveren uitbreidingen en beperkingen van API's, waarmee third party-apps communiceren met je toestel en de gegevens daarop. Stellen dat deze niet essentieel genoeg zijn, zoals sommige fabrikanten nu blijkbaar doen, toont een fundamenteel onbegrip over het daadwerkelijke functioneren van Android.

Investering minder waard

Zie een smartphone als een investering voor meerdere jaren en wat dat uiteindelijk waard is. Als er geen updates meer verschijnen, kun je het toestel niet meer zien als een optimale manier om je gegevens beveiligd en snel te gebruiken. Als je dan berekent wat het je per jaar kost aan afschrijving, is de prijs van een Android-smartphone opeens heel erg hoog geworden. Laat ik dat toelichten aan de hand van een paar voorbeelden.

Stel, je kocht de Pixel 3 rond de release en wilt hem de volledige drie jaar gebruiken, dus zolang je officieel updates krijgt. Het apparaat was bij het verschijnen zo'n 850 euro, war neerkomt op 283 euro per jaar. Voor de Galaxy S10 van Samsung, met zijn twee jaar ondersteuning, kom je bij een aanschaf van 899 euro dus uit op een jaarlijkse afschrijving van 449 euro en 50 cent.

Voor de Moto Z4 heb je één jaar in het vooruitzicht, wat het jaarlijkse bedrag op 500 dollar brengt. Dus je bent met dit toestel eigenlijk duurder uit dan met de toch al prijzige Samsung Galaxy S10! Die lagere aanschafprijs is opeens niet meer zo aantrekkelijk als je kijkt wat je per jaar kwijt bent als je up-to-date wilt blijven.

En het is nog minder aantrekkelijk als je bedenkt dat Google's recente Pixel 3a je 479 euro kost. Net als zijn high-end broer, heeft de Pixel 3a ook die garantie van ten minste drie jaar aan updates. Dat brengt de jaarlijkse afschrijving naar nog geen 160 euro. En dat voor een smartphone-ervaring die objectief superieur is aan die van de Moto Z4 op vrijwel ieder punt.

Aankoopbeslissing

500 voor één jaar van een telefoon die erg middelmatig is als je een superieure ervaring kunt krijgen voor een fractie van de prijs - laat staan een high-end ervaring voor nog minder geld - is eigenlijk krankzinnig. Ik zie niet in hoe iemand, inclusief Motorola, dit kan rechtvaardigen.

Het Android-landschap verandert voortdurend en nu proberen Android-fabrikanten de kantjes eraf te lopen door goede praktijken en normen in de steek te laten. De verantwoordelijkheid ligt nu meer dan ooit bij jou als klant om te beoordelen wat je precies in huis haalt met een toestel - niet alleen met features die je meteen ontvangt, maar ook tijdens de levensduur van het apparaat - en je aankoopbeslissing daarvan laat afhangen.

Bij Android is er altijd keuze geweest voor goede ondersteuning en dat is niet veranderd. Maar het gaat erom dat je bewust bepaalt hoe belangrijk dat voor jou is en vervolgens een smartphone kiest die zowel de ervaring als de langetermijnwaarde die je wilt hebben biedt.