Vanaf vandaag mag je niet meer appen op de fiets

Ferdinand Grapperhaus, minister van justitie en veiligheid heeft bepaald dat de situatie in het fietsverkeer onveiliger is geworden. Dit komt onder andere omdat het drukker is geworden op fietspaden en omdat de snelheidsverschillen groter zijn geworden door elektronische fietsen.

Hierdoor is het gebruik van elektronische apparaten waaronder navigatiesystemen, telefoons en mediaspelers niet langer toegestaan. Fietsers die hun smartphone willen gebruiken voor navigatie zullen hun toestel in een houder moeten stoppen of stemnavigatie moeten gebruiken.

Handhaving

Grapperhaus heeft aangegeven dat het handhaven van deze aangepaste wet prioriteit krijgt waardoor de pakkans stijgt. Deze wet geldt overigens ook voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor en trambestuurders. Alleen voetgangers en mensen te paard mogen hun toestel blijven gebruiken zolang zij geen gevaar zijn voor andere weggebruikers.

Dat wordt dus je fiets aan de kant zetten en/of afstappen als je met je smartphone aan de slag gaat.