De 7 mooiste smartphone-houders voor op de fiets

Het smartphone-fietsverbod is gisteren ingegaan en de politie heeft al aardig wat boetes uitgedeeld. Wij begrijpen als geen ander hoe handig het kan zijn om soms je smartphone te gebruiken op de fiets. Vooral als je aan het navigeren bent is het erg handig af en toe op je scherm te kunnen kijken of iets aan te kunnen passen. Gelukkig is er een simpele oplossing voor dit probleem: smartphonehouders. Wij hebben een aantal mooie exemplaren voor je opgezocht.

Universele telefoonhouder

Is je smartphone (spat)waterdicht en wil je een no-nonsense houder voor op je fiets? Dan is deze merkloze smartphonehouder een mooie optie. Het past op praktisch elk stuur, kan 360 graden gedraaid worden en kan toestellen tot 6 inch groot vasthouden.





Uniq waterdichte houder

Is je smartphone niet waterdicht of wil je je toestel gewoon niet blootstellen aan weer en wind? Dan is deze universele waterdichte smartphonehouder van Uniq wellicht een betere keuze. Deze houder pakt je toestel helemaal in en geeft je toch de mogelijkheid het touchscreen te bedienen en kan toestellen tot 5.7 inch vasthouden.





Topist Waterproof Handy Pocket Bicycle Handlebar Bag

Een hele mond vol voor deze iets compactere smartphone houder voor op de fiets, met zonneschermpje zodat je op een heldere zomerdag nog steeds kan zien wat er op je smartphone afspeelt. Ook deze houder is waterdicht en heeft een dun membraam waardoor je nog steeds je toestel kan bedienen. Er is genoeg ruimte om andere spullen mee te nemen in deze houder/tas en het klittenband zorgt ervoor dat je je toestel zelfs om de meest afwijkende sturen en frames kan bevestigen.





Romoss Urbango Bike Phone Holder

Deze smartphonehouder gaat nog een stapje verder en is uitgerust met een heuse power bank. Hierdoor kan je een stuk verder fietsen zonder zorgen te maken dat de accu van je toestel het niet lang uithoudt. Ideaal voor op vakanties en die uitgebreide Pokémon GO-sessies. En het mooiste van dit alles is dat deze houder niet eens veel duurder is dan de andere houders in dit artikel.





FM24 smartphonehouder

Zoals je wellicht wel is opgevallen in dit artikel zijn de meeste smartphonehouders verticaal georiënteerd. Natuurlijk kunnen er een aantal gedraaid worden, maar als je voor een exemplaar met zonnescherm gaat, is dat wellicht lastig. Gelukkig is de FM24 een houder speciaal voor mensen die hun toestel liever horizontaal bevestigen aan hun stuur. De horizontaal georiënteerde zonneklep zorgt ervoor dat je geen last hebt van de zon. De hoes is verder waterdicht en geeft je toch de mogelijkheid je smartphone te bedienen. Deze hoes in verschillende maten te krijgen waardoor zo'n beetje elke moderne smartphone past.





West Biking Frame Bag

Het kan nog uitgebreider. Wil je veel spullen meenemen, maar vind je een fietstas achterop of een rugzak weer te veel dan het goeie? Dan is de West Biking Frame Bag waarschijnlijk iets voor jou. Je telefoon blijft droog en je hebt meer dan genoeg ruimte om spullen mee te nemen. Bovendien kan je je mobiel gewoon blijven bedienen. Ideaal voor op vakantie. Ook deze tas/cover/houder is waterdicht dus mocht je een keer in slecht w8eer terecht komen, is er niks aan de hand. Bovendien is dit nog een van de goedkopere houders ook. Een win win win-situratie.





Behello Telefoonhouder

Vind je al die waterdichte smartphonehouders nou te dik? Kijk dan eens naar de Behello telefoonhouder. Deze waterdichte universele telefoonhouder kan toestellen hebben tot een grootte van 6.5 inch (dus zelfs je gigantische Samsung Galaxy Mega past er met gemak in). En de hoes is lekker plat dus geen gigantisch blok om je stuur. De prijs mag er ook wezen, het is een van de goedkopere houders van dit artikel.