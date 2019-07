Zo krijg je een volledige Microsoft-ervaring op Android

Er worden al een hele tijd geen Windows Phone/Mobile-smartphones meer gemaakt en de ondersteuning voor de toestellen die eerder zijn uitgebracht loopt dit jaar ten einde. Daarna is het echt over en uit voor Microsofts mobiele besturingssysteem en zal je moeten kijken naar een alternatief besturingssysteem. Zelfs als je nu nog vasthoudt aan Windows-smartphones zal je merken dat het (toch al) kleine aanbod van beschikbare apps steeds verder slinkt. Zelfs WhatsApp heeft de handdoek in de ring gegooid.

Microsoft steekt steeds meer energie in het creëren van een eigen mini-platform binnen het Android-ecosysteem van Google. En gezien de enorme flexibiliteit en aanpassingsmogelijkheden van Google's besturingssysteem, opent dat de deur naar een aantal aantrekkelijke mogelijkheden.

Met de juiste set apps kan je in feite een Windows-centrische omgeving creëren op elk Android-apparaat met alle diensten die aanbidt tot de telefoon-naar-PC-harmonie waar je naar verlangt.

Wij leggen je uit hoe je dat voor elkaar krijgt.

Homescreen en standaard Microsoft-koppelingen

De kern van je Android-installatie is je startscherm - en de app die er een hub van maakt voor je Microsoft-Android-ervaring heeft de toepasselijke naam Microsoft Launcher.

Op het eerste gezicht heeft Microsoft Launcher dezelfde functies die je ook in andere Android-launchers vindt - de typische tools voor het aanpassen van het uiterlijk van het startscherm, het maken van snelkoppelingen op basis van gestures, enzovoorts. Maar verder dan dat, voegt het een flinke dosis Microsoft in de mengeling, met Bing-aangedreven zoekfuncties (standaard), een-tik toegang tot Cortana, en prominente plaatsing van geadviseerde Microsoft apps toe.

En dan is er het onderscheidendste element van allemaal: Aan de linkerkant van het hoofdscherm zit Microsofts versie van de Google Feed - een kaartcollectie met items zoals nieuws, weer, agenda-informatie en snelle blikken op je notities, taken en recente documenten van de typische Microsoft-diensten.





Zie je het tabblad genaamd "Tijdlijn"? Zo kan je je Windows 10-pc koppelen aan je Android-telefoon en vervolgens recente computergestuurde activiteiten opvragen - zoals documenten waaraan je werkte of websites die je had geopend. (De functie is momenteel helaas alleen beschikbaar met persoonlijke Microsoft-accounts, hoewel Microsoft zegt dat ondersteuning voor het werk en schoolaccounts in een toekomstige update zal komen.) De Microsoft Launcher stelt je ook in staat om documenten, foto's en webpagina's rechtstreeks van je smartphone naar je pc te sturen.

We krijgen binnenkort meer mogelijkheden voor het aansluiten van je smartphone op je pc, maar eerst een alternatieve optie voor het startscherm voor iedereen die de Windows Phone look echt mist: Probeer Square Home 3. De launcher - die niet echt door Microsoft is ontwikkeld - emuleert de tile-centrische "Metro UI" van het Windows Phone platform. Je zult de nauwe integratie met de Microsoft-diensten van de officiële Microsoft Launcher moeten opofferen als je voor deze launcher kiest, maar als de interface van je smartphone een topprioriteit is, kan je misschien wel blij zijn met de afweging (al was het maar voor een paar weekendjes nostalgie).





Pc-smartphone continuïteit

Ok, je startscherm zit helemaal vol met een flinke dosis Microsoft-magie. Laten we nu je Windows-pc volledig met je telefoon verbinden voor de volledige Microsoft-Android-ervaring.

Het eerste dat je wilt doen is de Microsoft Your Phone Companion-app voor Android downloaden en installeren. Open de app en volg de stappen die het biedt om een verbinding tussen je telefoon en Windows 10-computer tot stand te brengen. Het zorgt ervoor dat je op beide plaatsen bent aangemeld met hetzelfde Microsoft-account en vraagt vervolgens om de gelijkwaardige app voor Windows te vinden of te downloaden en alles aan de pc-kant van de zaak te regelen.

Zodra je hiermee klaar bent en een handvol relevante machtigingen verleent, heb je toegang tot recente foto's die met je telefoon hebt genomen vanaf de computer bereiken en kan je ook sms-berichten verzenden en ontvangen via de pc. Uiteindelijk zal de app je in staat stellen om Android-meldingen vanaf je computer te bekijken, te beheren en zelfs het scherm van je telefoon te spiegelen in Windows, zodat je je mobiele apparaat effectief kunt gebruiken op je desktopsysteem. Beide functies worden momenteel getest met een beperkt aantal gebruikers en apparaten.





Browser

Download Microsoft Edge. De cross-platform browser geeft je een duidelijk Microsoft-achtig framework voor surfen op het web.

Net als de launcher maakt Edge het makkelijk om inhoud te verplaatsen tussen je telefoon en pc. En daarnaast synchroniseert het automatisch je geschiedenis, favorieten en leeslijst - een ingebouwd systeem voor het opslaan van artikelen om later te kunnen lezen - zodat je naadloos kunt schakelen tussen verschillende apparaten.





Opslag

Microsoft's OneDrive is ingebouwd in Windows 10 - en met een paar tikjes kan het ook in je Android-toestel worden ingebouwd. Installeer de app OneDrive en heb altijd gemakkelijk toegang tot je bestanden, waar je ook bent.

Office

De Office-apps van Microsoft op Android komen van ver. Tegenwoordig zijn de Android-versies van Word, Excel en PowerPoint volledig uitgerust, gepolijst en aangenaam in gebruik. Plus, als je al in het universum van Microsoft zit, geven ze je een volledig consistente ervaring met de desktop-gebaseerde software en kan je vanaf elk apparaat aan je bestanden werken zonder de noodzaak van conversies of aanpassingen.

(Houd er rekening mee dat je een actief Office 365-abonnement nodig hebt om alle functies van de apps te kunnen gebruiken - en ze überhaupt te kunnen gebruiken voor het bewerken van bestanden op een groot scherm op een mobiel apparaat.)

Vergeet ook niet dat Outlook en OneNote beide beschikbaar zijn op Android. Als je een van beide programma's op je Windows-desktop gebruikt, zal je het waarschijnlijk op je Android-telefoon waarderen.

Authenticatie

Maak je leven een beetje makkelijker en laat je telefoon dienen als de sleutel tot je Windows 10 computer met de Microsoft Authenticator app. Authenticator kan fungeren als een regelmatige twee-factor authenticatie code generator, maar het heeft ook de mogelijkheid om je te laten voorkomen dat je je Microsoft-wachtwoord volledig in moet voeren en in plaats daarvan de toegang tot je computer te geven door eenvoudigweg je smartphone te ontgrendelen.

Er is nog meer

De apps en procedures hierboven zijn de belangrijkste stukken van de Microsoft-Android-combo, maar Microsoft heeft een handvol andere opmerkelijke functies die je het leven makkelijker maken.

Moet je vaak fysieke documenten inscannen, is de Office Lens-app een handig stukje software. Het zal gemaakte snapshots bijsnijden, opschonen en opslaan als PDF-, Word- of PowerPoint-bestanden in OneNote of OneDrive of zelfs gewoon op de eigen lokale opslag van je apparaat.

Het is niet de beste allround to-do-app op Android, maar Microsoft To-Do heeft het unieke voordeel dat het synchroniseert met de rest van Microsofts ecosysteem, inclusief de gelijknamige app op Windows 10.

Het SwiftKey-toetsenbord is al sinds 2016 onder Microsoft's hoede en beetje bij beetje integreert Microsoft zijn eigen diensten, zoals Bing Search en Translator, in de app. Naast de integratie van Microsoft blijft SwiftKey een van de beste Android-toetsenbordapps voor productiviteit, met name als het gaat om het typen en het voorspellen van tekst op basis van een simpele tik.

Wil je teksten vertalen zonder afhankelijk te zijn van Google? Microsoft Translator staat klaar en neemt het stokje over van Google.

Wil je echt helemaal in Microsoft's ecosysteem zitten? De Microsoft Bing Search app zorgt ervoor dat je alles kan vinden zonder de hulp van Google.

Als dat nog niet genoeg is en je wilt Google nog minder invloed laten hebben op je smartphone ten faveure van Microsoft, rust je smartphone dan uit met /e/, een Googlevrije versie van Android. Volg dan bovengenoemde stappen en je telefoon is helemaal Microsoft minded. Geen zin om je toestel helemaal leeg te gooien? Dan kan je ook je smartphone ontdoen van Google zonder je smartphone te flashen. Google heeft in dit geval dan nog zeer minimale zeggenschap, maar het is wel makkelijker dan het installeren van /e/. Is dat nog te veel werk voor je? Dan kan je natuurlijk ook (binnenkort?) een toestel halen met /e/ voorgeïnstalleerd.