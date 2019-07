Nokia brengt de verwisselbare accu terug

Het is erg fijn om te zien dat er weer wat meer variatie is in smartphoneland. Gebruikers hebben qua features zowaar weer wat te kiezen. Dit leek lange tijd niet het geval te zijn, zeker niet voor mensen die makkelijk en snel de accu van hun smartphone willen verwisselen, maar daar brengt HMD/Nokia nu dus verandering in.

Het bedrijf heeft de Nokia 2.2 uitgebracht. Het is met een MediaTek Helio A22-processor, 13 megapixel back-camera, 5 megapixel front-camera, 2 GB RAM en 16 GB Opslag misschien geen krachtpatser, maar het feit dat deze smartphone een verwisselbare 3000 mAh-accu, microSD-aansluiting en koptelefoonaansluiting heeft, zorgt ervoor dat dit toestel er toch uitspringt.

Verder heeft de smartphone een 5,71 inch IPS LCD scherm met een resolutie van 1520x720 aan boord en draait het op de stockversie van Android 9 (Android One) en krijgt twee jaar lang major updates en drie jaar lang beveiligingsupdates. Iets dat je niet of nauwelijks ziet bij midrange en vooral low-end smartphones.

Maar het allermooiste is de prijs. Deze smartphone kost ongeveer 120 euro en is nu al te koop. De ideale smartphone voor gebruikers die niet veel geld willen uitgeven aan een smartphone, maar toch de nieuwste features willen gebruiken en up-to-date willen blijven.