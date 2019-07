Motorola G6 vs G7 vs Nokia 1520: midrange Android tegen Windows Phone

Het van oorsprong Amerikaanse merk Motorola maakt al vele jaren mobiele telefoons. Momenteel wordt de merknaam Motorola gebruikt door het Chinese Lenovo. Motorola telefoons worden uitgerust met een bijna stock Android, een versie dus zonder veel modificaties en door velen ongewenste toevoegingen door de fabrikant. De diverse modellen hebben inmiddels de reputatie gekregen dat voor prijzen die in de goedkopere klassen worden gevraagd eigenschappen worden geleverd uit de middenklasse.

Ik mocht de G6 en G7 vergelijken. Om die vergelijking nog wat aardiger te maken betrek ik er ook mijn Windows 1520 Phone in. Dat was 4 jaar geleden een topmodel van Nokia en werd een "phablet" genoemd, door het grote scherm. Is een topmodel van 4 jaar geleden op alle gebieden achterhaald door een moderne middenklasser?

Windows Phone gebruikers kunnen steeds minder met hun toestel

De kleine en uiteraard steeds verder afnemende groep Windows-Phone-gebruikers zullen vroeg of laat willen, zo je wilt moeten, overstappen op een ander systeem en die keuze zal gewoonlijk Android of iPhone zijn. Hoewel ik nog voor vrijwel alles wat ik nodig vindt mijn Windows Phone10 kan gebruiken verwacht ik dat daar op een bepaald moment een einde aan kan komen.

Banken waren een van de eerste die hun apps introkken voor Windows 10. Ik heb daar destijds nog een correspondentie over gehad met de ASN, zelfs op directieniveau. Men stelde dat minder dan 1% van hun klanten nog deze telefoon gebruikte en dat ze daarom de app niet meer wilde onderhouden. Nu is dat op zich wel begrijpelijk, maar wat veel minder begrijpelijk is, was waarom de app dan ook gelijk niet meer zou werken. De functionaliteit van de ASN app was nu ook niet direct spectaculair. Je zou je kunnen voorstellen dat de app gewoon blijft werken, eventueel zonder de enkele toevoeging die de bank wel in Android of iPhone apps stopt. Maar in plaats daarvan stopte de app direct met werken.

Nu kan ik niet zien wat er in de onderliggende communicatie mogelijk veranderd is, dat kan natuurlijk de oorzaak zijn, maar het kan evengoed gemakzucht zijn ten koste van een relatief klein maar in absolute zin toch nog redelijk aantal Windows 10 Phone gebruikers. Veel apps zullen gewoon blijven werken (op mijn oude Windows 8.1 Phone doet het meeste het ook nog); andere niet. WhatsApp bijvoorbeeld stopt de support op 31-12-2019. Niet helemaal duidelijk is of alleen de support stopt of dat de app helemaal niet meer werkt op die datum. Maar deze voorbeelden illustreren dat veel gebruikers van Windows Phones waarschijnlijk op een bepaald moment apps niet meer kunnen gebruiken die ze wel zouden willen gebruiken.

Eigenschappen

De Motorola G6 en G7 zijn in bepaalde opzichten redelijk vergelijkbaar, niet alleen met elkaar, maar ook met de Nokia 1520 die ik heb. Het zijn beide grote telefoons, alleen werd de Nokia 1520 destijds in het topsegment geplaatst. Dus het is interessant om te zien of een topmodel van vier jaar geleden nu nog steeds een topmodel genoemd mag worden ten opzichte van een nieuw uitgebrachte Android Phone.

De Motorola G6 dateert van ongeveer een jaar geleden, en wordt hier en daar voor minder dan 150 euro aangeboden. De G7 is eerder dit jaar uitgebracht en kost zo'n 100 euro meer. Beide Motorola's zijn ongeveer even groot, maar de G7 heeft een iets groter scherm. Ik ga in deze vergelijking in op praktische punten. Hoe ervaart de gebruiker de smartphone, hoe ervaart een Windows Phone gebruiker de Android smartphone en als je de keuze tussen deze twee smartphones wilt gaan maken: waarom zou je voor de een of voor de ander kiezen? Dus verwacht geen metingen met het aantal graden Kelvin voor de kleurtemperatuur, of talloze benchmarks. Dit artikel gaat het dus echt om wat ik dagelijks met het apparaat zou kunnen doen.

Behalve de G6 en G7 zijn er nog drie andere varianten, de Plus en de Play voor beide en voor de G7 ook nog de Power. De Plus heeft een iets groter scherm, 5,9" in plaats van 5,7" en de Power en Play hebben een grotere batterij, 5000 resp. 4000 mAh in plaats van 3000 mAh. De Plus is ook sneller; bij de G6 zit er een Qualcomm Snapdragon 630 op 2,2 GHz in tegen de 450/430 (Play) op 1,8 GHz in de gewone G6. Dan zijn er kleine verschillen in de cameraspecificaties en de accu capaciteit van de duurdere Plus.

Bij de G7 zijn alleen de G7 en de Plus voorzien van een 2270x1080 resolutie (in plaats van 720 x 1520) en heeft de Play een 5,7 inch scherm en de andere drie een 6,2 inch scherm. Drie modellen draaien op de Qualcomm Snapdragon 632 op 1,8 GHz en de Plus draait op de iets snellere Qualcomm Snapdragon 636. Op de Power na (ook 5000 mAh) zijn alle 3 accu's van de G7 3000 mAh. Bij de G6 heeft alleen de Plus 64 GB geheugen, bij de G7 hebben ze dat allemaal behalve de Play die 32 GB heeft. Dan zijn er nog enkele kleinere verschillen, zo heeft de G6 Play Micro USB en de andere modellen USB-C.

Om de G6 en G7 te vergelijken beginnen we met een tabel met de belangrijkste eigenschappen.





In de tabel heb ik met kleuren aangegeven welke waardes er ten opzichte van de vergeleken modellen goed (in groen) uitspringen en welke juist niet (in rood). Daarbij is de schermgrootte natuurlijk subjectief, de Moto G6 heeft het kleinste scherm maar is ook iets kleiner en lichter, al scheelt dat dus weinig met de Moto G7. De Nokia zitten qua schermgrootte tussenin maar is een duidelijke slag groter en een stuk zwaarder. Hier zie je de jaren duidelijk tellen.

Als we even naar de specificaties kijken vallen de volgende verschillen op. Deze gaan we allemaal even bekijken. Opmerkelijk is dat de duurdere G7 geen stereo luidsprekers heeft. Daar heb je natuurlijk helemaal geen last van als je met je hoofdtelefoon luistert. Gelukkig kunnen beide modellen met een 3,5 millimeter aansluiting overweg zodat je een gewone koptelefoon kunt aansluiten. Deze is natuurlijk wel stereo. De USB-C aansluiting op de beide Motorola's betekent dat je data snel kunt overbrengen, en het is natuurlijk praktisch dat het stekkertje beide kanten op geplaatst kan worden in tegenstelling tot bij gewone micro USB. Een subjectief nadeel is dat het op reis een extra snoertje meenemen inhoudt. De Nokia en heel wat andere apparaten werken namelijk nog met de gewone USB of micro USB-kabeltjes.

Indeling

Als je beide telefoons op elkaar legt verschillen ze niet veel qua grootte. De G6 is 15,38 cm hoog en 7,23 cm breed en 0,83 cm diep met een resolutie van 2160 x 1080 en een 5,7 " scherm. De G7 is 15,70 cm x 7,53 x 0,79 met een resolutie van 2270x 1080 en een 6,2" scherm. Ik krijg dus een halve inch meer schermdiagonaal met slechts 3/10 cm meer breedte en lengte en de G7 is ook nog iets dunner. Dat kan dankzij de inmiddels "beruchte" bezel. Dat is een kleine inkeping in de bovenkant van het scherm om de voorwaarts gerichte camera te kunnen plaatsen.

Vooraf leek me dat idiote oplossing, waar ik mij dacht flink aan te ergeren. Maar in de praktijk valt het erg mee. Het blijkt dat veel apps sowieso die ruimte niet gebruiken die links en rechts van die bezel zit. Android 9, waarmee dit toestel standaard is uitgerust, biedt programmeurs ook weer meer mogelijkheden om er zo goed mogelijk mee om te kunnen gaan. Als ik het toestel zo bekijk vraag ik me wel af waarom er zoveel moeite gedaan is om rondom die bezel wat ruimte te vinden voor de camera terwijl er onderin een niet gebruikt gedeelte van het scherm staat met de merknaam erop.

Het lijkt me prima mogelijk die merknaam boven in te zetten en direct daarnaast de camera te plaatsen, dan hoeft het scherm ook niet onderbroken te worden. Ook de G6 heeft onderin een strook van ongeveer 1,3 cm met in het midden eerst Motorola en daaronder de vingerafdrukscanner. Bovenin wordt ongeveer 0,6 cm niet als scherm benut en daar zit een dubbele frontcamera. De vingerdruk scanner op de G7 bevindt zich aan de achterkant, onder de achterwaartse camera.

CPU en software

Sommige waarden zijn niet zo goed te vergelijken. Het hogere versienummer van de Qualcomm Snapdragon in de Nokia 1520 suggereert een snellere CPU. Maar dit oudere model is Quad (4) Core in plaats van Octa (8) Core en is daarmee in de praktijk toch langzamer.

De Nokia 1520 heeft het minste intern geheugen, maar lijkt in de praktijk weinig problemen te hebben met diverse apps die open staan op hetzelfde moment. Windows is nu eenmaal niet te vergelijken met Android. En dan is het belangrijk om te zien hoe lang je software meegaat. Wat de Nokia 1520 betreft zijn we snel klaar. Windows 10 Phones worden niet meer actief ondersteund, en er zullen steeds meer apps niet meer op werken of niet meer worden bijgewerkt.

Dat risico is voor Android telefoons een stuk kleiner; veel apps werken nog prima op oudere smartphones. Ter illustratie : de (meeste) bankapps die niet meer op de Windows Phone werken doen het nog wel op Android telefoons met Android 5 uit oktober 2014. Toch wil je mogelijk graag over een tijdje wel de nieuwste Android versie kunnen ophalen. En zolang mogelijk veiligheidsupdates ontvangen. Motorola gaat niet verder dan 1 nieuwe versie, dus de G6 die met Android 8 wordt geleverd ontvangt een dezer dagen (begonnen op 2 mei) wel Android 9 maar versie 10 (eerste versie verwacht in het derde kwartaal 2019) zit er niet in. Dat zou t.z.t. wel beschikbaar komen op de G7, die nu met Android 9 wordt geleverd. Hoe lang de Motorola's security updates krijgen is niet duidelijk.

Ter referentie: de veiligheidsupdates van de G4/G4 Plus en E4/E4 Plus krijgen die updates sinds mei niet meer; de ondersteuning heeft bij de E4 dan nog net geen 2 jaar geduurd. Updates zouden tussen de 60 en 90 dagen nadat ze voor het eerst zijn uitgekomen moeten verschijnen. Maar de G6 komt hier -nu- nog niet verder dan een veiligheidsupdate van september 2018 (er zou er een van februari snel moeten uitkomen), de Android 9 update heeft zich nog niet gemeld en de G7 heeft als laatste in januari een update gehad. Bij oudere modellen haalde Motorola nog een maandelijkse update. Bij veel merken is de wachttijd overigens een of meer kwartalen blijkt uit een onderzoek:

Smartphone security update availability report (February 2018) Smartphone comparison : Android, iOS, PrivatOS, Wind... twitter.com/i/web/status/9... — Mobile&SecurityLab (@SecX13)26 February 2018

GPS

Het is interessant om te zien welke systemen de drie smartphones ondersteunen naast het Amerikaanse GPS-systeem. Alle drie ondersteunen ook Glonass, dat is een Russische tegenhanger van GPS. De Moto G6 ondersteunt BDS, het Chinese BeiDou Navigation Satellite System. De G7 ondersteunt BDTS dan weer niet, maar al wel Galileo, het nog te verschijnen Europese systeem.

Straling

De afkorting SAT/SAR staat voor Specifiek Absorptie Tempo/ Specifiek Absorptie Rate. Een hoge waarde betekent dat je meer straling ontvangt dan bij een lage waarde. Weliswaar zijn genoemde waardes piekwaardes maar ze geven toch aan in hoeverre je veilig belt qua straling. De verschillen zijn ook groot. Enkele modellen, waaronder diverse Samsungs, halen waardes van 0,17 tot ongeveer 0,25. Maar een hele reeks smartphones komt ruim boven de één, waaronder de iPhone 7 & 8 (1,38 en 1,32), de Google Pixel 3 XL (1,39) en als koplopers 4 Xiaomi en OnePlus modellen (1,55-1,75). Als je echt vaak met de telefoon aan je oor zit is het zeker iets om rekening mee te houden en kom je vooral met een Moto G7 aan een zeer nette waarde. De waardes die opgegeven worden zijn gemeten bij het hoofd.

Scherm

De G6 en de Nokia hebben allebei een zogenaamd IPS LCD capacitive touchscreen met 16M colors. De G7 heeft een LTPS IPS LCD capacitive touchscreen. Capacitive betekent dat het aanraken van het scherm een lage spanning op het scherm verstoort waardoor de telefoon "ziet" waar iemand een vinger plaatst. IPS is In-Plane Switching (zie hier voor meer uitleg). LTPS is voluit een Low-Temperature PolySilicon (LTPS) LCD scherm.

Deze schermen staan sneller voortbewegen van de elektronen toe waardoor je hogere resoluties en verversingssnelheden kunt halen. Het verbruikt ook wat minder energie en is goedkoper om te produceren. Wel zouden ze iets minder lang mee kunnen gaan dan de gewone LCD-schermen. Hoewel de techniek van de G7 dus niet radicaal anders is, het is immers geen Amoled scherm, is de G7 duidelijk het best afleesbaar in zonlicht, gevolgd door de Nokia en als laatste de G6. Bij huiskamer gebruik maakt het allemaal niet heel veel verschil. Je merkt dat de verhoudingen wat anders zijn. De Nokia is net iets breder mede door de andere resolutie.

De kleuren verschillen duidelijk wel, de G7 is wat minder helder. Zie bijgaande foto waarin alle drie de schermen naast elkaar gefotografeerd zijn op maximale helderheid, de G7, de Nokia en rechts de G6. Op de foto is ook te zien dat de bezel eigenlijk niet hinderlijk is. De A-Gallery app die ik gebruik om foto's te kijken begint gewoon even links van de bezel, dus ook daar wordt het beeld niet onderbroken maar dus ook niet optimaal benut. Maar er zullen ongetwijfeld apps zijn waarin de bezel wel de weergave beïnvloedt.

Geluid

Opmerkelijk is dat de G6 is uitgerust met stereoluidsprekers terwijl de duurdere G7 het met mono luidsprekers moet doen. Ik heb alle drie de telefoons een zelfde nummer met een vrij rijke klankkleur laten afspelen, eerst over de luidspreker en daarna over een hoge kwaliteit Sennheiser hoofdtelefoon. Ondanks de mono speakers van G7 klinkt het geluid daar het beste. Hierna volgt de Nokia, en daarna de G6. Het geluid klinkt, ondanks die stereo luidsprekers dus, minder vol en een beetje schel. Over de hoofdtelefoon doen alle drie de telefoons het goed, maar ook hier is de G7 nipt de winnaar. Er zijn voor de Windows Phone best veel muziekapps, maar bijvoorbeeld de standaard Microsoft app kent geen equalizer. De door mij gebruikte Android app MediaMonkey wel. Daarmee kun je het geluid nog beter afstellen op je smaak.

Foto's

Ik heb geen uitgebreide fototest gedaan. Wel heb ik geprobeerd 5 representatieve foto's te nemen met vier verschillende camera's: de camera van de drie smartphones plus een superzoomcamera van Panasonic. De foto's zijn:

• Bij redelijk licht in de huiskamer, een plant

• Een buitenfoto tegen de zon in naar de lucht

• Een buitenfoto van een plant in de tuin

• Een binnenfoto van enkele CD's in de avond met gematigde verlichting aan; een met en een zonder de flits aan.

Voor een goede vergelijking moet je veel meer foto's nemen en moet de zon even fel schijnen maar de algemene indruk is dat de Motorola's alleen achterblijven bij de avondfoto zonder flits, maar verder redelijk vergelijkbaar zijn, ook met de Panasonic superzoom camera. Bij alle toestellen moesten we sommige foto's opnieuw nemen omdat het eerste resultaat qua scherpte of belichting echt onvoldoende was. De Panasonic wint het van alle 3 de smartphones met de buitenfoto en uiteraard is de optische zoom (60x, van 20 tot 1200 mm) met geen enkele smartphone ook maar enigszins te benaderen, maar als je geen extra camera mee wilt sjouwen kun je dus prima foto's maken met de Moto's.

G6 binnen met flits

G7 binnen met flits

Lumia binnen met flits

Panasonic binnen met flits

G6 binnen zonder flits

G7 binnen zonder flits

Lumia binnen zonder flits

Panasonic binnen zonder flits

G6, buiten

G7, buiten

Lumia, buiten

Panasonic, buiten





Dagelijks gebruik

Ik beken direct dat ik mobiele telefoons minder intensief gebruik en ook anders dan de gemiddelde Nederlander. Ik hoef niet te reizen voor mijn werk, en heb dus minder behoefte aan mobiele informatie. Een vaste telefoon en computer gebruik ik wel de hele dag. Daarnaast ben ik nauwelijks actief op social media en bel ik ook vrijwel nooit mobiel. Ik geef dus nu een subjectieve indruk van mijn a-typisch gebruik van deze smartphones, dus ook hier geen prachtige metingen met de volledige accuduur bij allerlei gestandaardiseerde gebruikersprofielen.

Bij alle drie de smartphones valt dan op dat je ze rustig enkele dagen aan kan laten, met regelmatig gebruik van enkele apps in dit geval ook vaak voor mijn tests, zonder dat je de accu hoeft bij te laden. Bij de Nokia merkten we dat de (iets grotere) accu het net niet redt als je een hele dag de navigatie gebruikt. Ik verwacht dat deze bij de Motorola's ongeveer hetzelfde zullen laten zien. Je kunt behalve voor heel intensief gebruik er waarschijnlijk makkelijk een dag van alles mee doen, of meerdere dagen als je de telefoon regelmatig maar niet continu gebruikt. De beide Motorola's hebben een 15W snellader, volladen gaat veel sneller dan bij de Nokia.

De G7 start in 24 seconden op, Nokia in 28 seconden maar deze G6 doet er langer over dan een eerder bekeken G6 omdat na het invoeren van de toestel pincode de opstart ogenschijnlijk nogmaals begint. Daarna kun je de sim pincode invoeren en dan kun je doorwerken, maar dan ben je opgeteld 40 seconden verder. Hoe dat, bij dit exemplaar dus, komt is niet helemaal duidelijk, want het hoort niet. Op internetfora wordt soms geklaagd over het niet juist functioneren van de gps van de G6, maar in deze beide toestellen functioneerde de gps-functie uitstekend. Koop je een G6, dan is het dus zaak de gps even goed te testen. Is deze alleen met wat kunst en vliegwerk aan de gang te krijgen is, stuur dan het toestel terug of laat het nakijken.

De Nokia heeft enkele voordelen boven deze Androidtoestellen. Zo kun je het invoeren van de sim pincode overslaan. Dan heb je natuurlijk geen contact met je mobiel netwerk, maar je kunt wel gewoon met je apps en bijvoorbeeld je wifi verbinding aan de slag. In Android moet je die sim pincode invoeren, en heb je beide sims geplaatst moet dus twee keer doen plus voor de pincode van je toestel zelf. Hierna gaat het allemaal veel gemakkelijker dan bij Nokia, want voor ontgrendelen zit in beide toestellen een perfect werkende vingerafdrukscanner.

Verder kun je regelen dat zolang je naar het scherm kijkt maar verder niets doet de slaapstand niet wordt ingeschakeld en is ook een gezichtsherkenning in te schakelen. De Nokia heeft dat allemaal niet. Bij de Nokia kun je direct een foto maken door een fysieke toets in te drukken rechts op het toestel. Dat kan met de Motorola niet maar de Motorola heeft een aantal bijzonder handige gestures. Deze gestures, gebaren dus, lijken de toekomst van het besturen van apparatuur te gaan worden. Ik betwijfel dat wel een beetje. Als allerlei soorten apparaten met allerlei verschillende bewegingen bepaalde opdrachten moeten gaan uitvoeren lijkt me dat voor de gemiddelde gebruiker uiteindelijk moeilijker te onderhouden dan ergens in een menu iets te moeten zoeken. Maar zolang dat nog een beetje een uitzondering is kun je wel een aantal dingen aanleren.

Deze Moto's schakelen bijvoorbeeld de camera in door twee keer snel de telefoon om te draaien en weer terug te draaien. Of door te schudden zoals je iemand de hand schudt gaat een zaklamp aan waar in deze Android versies zelfs geen aparte app voor nodig is, en dat is ook wel makkelijk. Alle drie de toestellen zijn iets te groot voor de gemiddelde broekzak, maar de Motorola's zijn beide kleiner dan de Nokia terwijl er meer schermoppervlak te zien is.

Conclusie

Ik begon het artikel met het schrijven dat ik niet alleen de Motorola's met elkaar zou vergelijken, maar er ook het vier jaar oudere Nokia topmodel er in zou betrekken. Uiteraard verliest de Nokia het op app gebied. Het gebrek hieraan heeft de ondergang van de Windows Phone ingeluid. Als je niet te veeleisend bent blijkt er nog redelijk wat te werken, maar voor veel mensen belangrijke apps, zoals die van de banken en eind van het jaar WhatsApp, zijn al afgevallen of gaan afvallen. Of ze werken nog wel maar worden niet bijgehouden zodat bepaalde functies gewoon niet meer in een Windows Phone aanwezig zijn.

De kwaliteit van de camera is vaak een belangrijke prijs bepaler. De Nokia camera doet het dan nog steeds uitstekend in de vergelijking, maar o.a. dieptelenzen en diverse andere eigenschappen geven deze midrange smartphones met een budgetprijs voor de meeste gebruikers foto-eigenschappen die kwalitatief niet heel veel zullen afwijken.

De geluidsweergave is in de G7 nog zelfs iets beter dan die van de Nokia, de G6 vond ik juist iets minder. Hoewel de Octa Core processoren van de Motorola's sneller zouden moeten zijn dan de Quadcore CPU van de Nokia vind ik het draaien van verschillende apps qua snelheid niet heel veel anders. Maar dit alles illustreert wel duidelijk hoe groot de ontwikkeling in vier jaar tijd is; de Nokia kan nog uitstekend mee maar kostte wel bij introductie bijna vier keer zoveel als bijvoorbeeld de G6. En zaken als vingerafdrukscanners of snelladers kent de Nokia niet, overigens zijn er ook nog heel wat duurdere Android toestellen zonder snelladers.

Welke Motorola?

Dan de belangrijke vraag: welke smartphone zou je moeten kopen? Dit is uiteraard geen test van het volledige aanbod van Android smartphones. Maar ik heb na een voorselectie wel bewust gekozen voor Motorola met het idee om een aantal artikelen te schrijven waarbij ik gebruik zou maken van de G6 of de G7. Ik kreeg dus beide toestellen, zodat ik die ook onderling kon vergelijken. Motorola maakt met deze Moto reeks smartphones die qua eigenschappen en kwaliteiten te vergelijken zijn met meerdere duurdere, mid range smartphones.

Wat mij aanspreekt is dat het een van de weinige merken is met een bijna stock Android erop, dus geen ongewenste apps die het systeem langzamer en soms ook minder betrouwbaar maken, nog afgezien van privacy vragen. De prijs ligt onderin die van het segment; toch zijn ze o.a. uitgerust met Full HD scherm, vingerafdrukscanner, een recente (bij de G7 de nieuwste) Android, een groot scherm en een vrij uitgebreide camera. Ben je nu zelf aan een Androidtoestel toe er zou je uit deze twee toestellen willen kiezen, welke moet je dan nemen?

Na de vergelijking is mijn conclusie dat de G6 een uitstekend toestel is dat hier en daar al voor minder dan 150 euro verkocht wordt. Er zijn maar weinig toestellen goedkoper met ook maar enigszins vergelijkbare specificaties. Maar de nieuwe G7 is in alle opzichten toch weer beter dan deze G6. Vooraf had ik de bezel, het ontbreken van stereoluidsprekers en nog iets grotere afmetingen als belangrijkste nadelen ten opzichte van de G6 gezien. Maar in de praktijk vind ik die nauwelijks tellen. Natuurlijk hangt het ervan af hoeveel geld je voor smartphone over hebt. Maar zeker als je er een aantal jaren mee wilt blijven doen, en het toestel intensief gebruikt, lijkt mij het 100 euro prijsverschil gerechtvaardigd.