10 handige Google-apps die je waarschijnlijk niet gebruikt

Wij kijken vandaag naar 10 minder bekende Google-apps die je zullen helpen om allerlei interessante dingen te doen met je Android-apparaat. Geniet ervan zolang het kan, er bestaat altijd een kans dat deze apps zonder aankondiging verdwijnen, we hebben het hier over Google per slot van rekening, maar op dit moment zijn ze er in ieder geval klaar voor om te gebruiken. En ja, ze zijn allemaal gratis.

(Sommige, maar niet alle, zijn ook beschikbaar voor iOS.)

Measure

Wil je snel een fysiek object in je huis of kantoor kunnen meten en heb je je trouwe meetlint niet bij de hand? Geen zorgen, Google's Measure app helpt je uit de brand.

Start Measure, richt de camera van je telefoon op elk object om je en binnen een paar seconden zal de app je helpen om een virtueel hulpmiddel op het beeld te toveren en opmeten hoe groot het is.

Let op: Je toestel moet wel Google's ARCore-systeem ondersteunen.





FotoScan

Een verdere vervaging van de lijnen tussen onze fysieke en virtuele werelden is FotoScan, waarmee je indrukwekkend hoge kwaliteit foto's met je telefoon kunt vastleggen en ze vervolgens als digitale bestanden kunt opslaan. FotoScan leidt je door het proces van het vastleggen van meerdere hoeken van een geprinte foto en doet dan al het vuile werk van het bijsnijden van de foto, het rechtzetten van de foto en het er over het algemeen goed uit laten zien, alsof je een scanner in je broekzak hebt.





Files

Google's standaard Android filemanager is in de loop der jaren behoorlijk goed geworden, maar weet je wat echt raar is? Google maakt eigenlijk een veel betere en capabelere versie van dezelfde app.

De Files app met de toepasselijke naam Files app (die niet hetzelfde is als de Files app die op bepaalde Android-telefoons is voorgeïnstalleerd) laat je door de lokale opslag van je telefoon bladeren in een schone en makkelijk te gebruiken interface. Het maakt het super-simpel om onnodige rommel op je apparaat te elimineren en ook ruimte vrij te maken, en het heeft zelfs een ingebouwd en probleemloos systeem voor het draadloos delen van bestanden met andere Android-telefoons in de omgeving.

Files is niet zo volledig uitgerust als sommige van de geavanceerdere apps voor bestandsbeheer van derden, maar het is wel erg handig - en je bestandsbeheer behoeftes niet zo heel groot zijn, zal het meer dan genoeg zijn om het werk gedaan te krijgen.

Datally

Een andere app die lijkt lijkt op een systeem-tool is Datally. Het geeft je een dashboard voor het beheren van mobiel datagebruik en het intelligent elimineren van achtergrond-apps Het kan ook het datagebruik van je telefoon beperken tot de gebieden waar de continue internettoegang echt nodig is.

Datally is eigenlijk een soort geavanveerdere versie van het ingebouwde Android Data Saver systeem: Je kunt de app gebruiken om alle gegevensoverdracht van apps die je niet actief gebruikt te blokkeren, maar je kunt ook gebruik maken van handige functies zoals Datally's Bedtime Mode - die automatisch voorkomt dat apps door je MB's heen branden wanneer je slaapt.

Als je een beperkt aantal MB's in je abonnement hebt of een, dan is het misschien precies de app die je nodig hebt.

Vertrouwde Contacten

Deze volgende Google Android app is een van die dingen die zo praktisch is, dat je je afvraagt waarom je telefoon het niet altijd heeft gehad.

Met Vertrouwde Contacten kan je relaties opbouwen met je vrienden, familieleden of anderen die je kent en liefhebt. Zodra beide mensen de app hebben geïnstalleerd en de relatie hebben goedgekeurd, heeft elke persoon de mogelijkheid om op elk moment de locatie van de ander op te vragen. Als de ontvanger na vijf minuten niet reageert, wordt de laatst bekende locatie automatisch verzonden. En het werkt zelfs als hun telefoon uit of buiten bereik is.

Voice Access

Het is al een behoorlijke tijd mogelijk je telefoon te besturen met je stem. Met behulp van de Voice Access-app kan je je toestel nog beter besturen. Het is eigenlijk een Android-toegankelijkheidsfunctie, maar het kan ongelooflijk nuttig zijn voor vrijwel iedereen.

Met Voice Access kan je elk deel van je telefoongebruikservaring eenvoudigweg controleren door te spreken. Zodra je het systeem opstart, kan je je telefoon vertellen om terug te gaan, naar je homescreen te gaan, of min of meer elk element van je telefoon aan te passen. Je kunt hem vragen om lang op een item te drukken, in elke richting op een item te scrollen, tekst te selecteren of te verwijderen en de cursor te plaatsen waar je maar wilt. Je kan er zelfs mee tekstverwerken en apps en websites bedienen zonder een vinger uit te steken via het slimme nummeringssysteem op het scherm.





Google Mijn bedrijf

Deze app is vrij specifiek, maar als je je eigen bedrijf hebt - of verantwoordelijk bent voor de online aanwezigheid van je bedrijf - dan is Google's Mijn Bedrijf-app absoluut de moeite waard. De app biedt je een enkel gestroomlijnd portaal om de aanwezigheid van je bedrijf in Google te controleren. Je kunt reageren op beoordelingen, je bedrijfsprofiel aanpassen en zelfs meldingen ontvangen wanneer een klant (of potentiële klant) probeert verbinding met je te maken.

Voor de mkb'ers onder ons kan het van onschatbare waarde zijn.

Google Opinion Rewards

We hebben de Opinion Rewards-app al een aantal keer genoemd, maar het is nog steeds iets waar veel gebruikers nog steeds niet van op de hoogte zijn. Als je tot degenen behoort die het nog niet gebruiken, begin dan nu - want het is eigenlijk alleen maar een manier om gratis Google Play Store-tegoed te krijgen voor het af en toe doen van een snelle enquête.

Zo werkt het: De app informeert je wanneer er een nieuwe enquête beschikbaar is. Je beantwoordt een handvol vragen over een recente winkelervaring of je gedachten over een bepaald type video of misschien koopwaar, en vervolgens zet de app een tegoed op je Play Store-account. Het kan zijn voor 10 cent of voor een euro. Hoe dan ook, het kost vrijwel geen tijd om dat te doen en de credits tikken lekker aan - wat betekent dat je volgende aankoop of filmhuur van je app helemaal gratis is (en toch krijgt de ontwikkelaar of appmaker nog steeds betaald - win-win!).

Google Arts & Culture

Zet deze app op je toestel voor je volgende saaie zakenreis: Met Google Arts & Culture kan je nationale parken en monumenten verkennen, inzoomen op beroemde kunstwerken en zelfs vanaf je mobiele apparaat virtuele rondleidingen door hele musea maken.

De app zit boordevol met mooie uitzichten op fascinerende dingen uit de hele wereld en biedt een welkome mentale afleiding, waar je ook fysiek bent.





Achtergronden

Deze laatste app is eigenlijk een tool die het kiezen van achtergronden voor Google's eigen Pixel-lijn van telefoons regelt, maar het werkt ook op andere smartphones en als je geen Pixel-apparaat hebt, kun je het zien als een upgrade naar de standaard wallpaper selectietool van je systeem. De toepasselijke naam Achtergronden maakt het vinden van een achtergrond voor je startscherm een leuk avontuur, met opties voor het selecteren van verbluffende statische of bewegende beelden in een verscheidenheid van verschillende categorieën - van landschappen, zeegezichten en planeten tot kunst en geometrische vormen.

Het beste deel is echter de manier waarop Achtergronden elke dag automatisch je achtergrond kan veranderen in een nieuwe afbeelding binnen elke categorie (inclusief, eigen persoonlijke afbeeldingen). Het zorgt voor een leuke kleine verrassing als je tussen je verschillende zeer belangrijke taken door beweegt.