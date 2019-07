Motorola One Vision review: Prachttoestel

Motorola zet al jaren groots in op de midrange-markt en gooit daarmee hoge ogen. De G-serie is erg populair en geeft je veel waar voor je geld en de Z-Play-serie mag er ook wezen. Toch is dat niet genoeg voor Motorola en het bedrijf komt nu met een toestel dat moet concurreren met de Huaweis, Honors en Xiaomi's van deze wereld.

Motorola claimt dit op dezelfde manier te doen als de Aziatische concurrenten door vlaggenschip-specs in een midrange-toestel te stoppen, hippe kleuren toe te voegen evenals een indrukwekkende camera met kunstmatige intelligentie. Dit wordt gecombineerd met een zeer zuinige midrange processor en een lage prijs. Dit ziet er op papier allemaal prachtig uit, maar presteert dit toestel echt als een vlaggenschip? Wij hebben het toestel uitgebreid getest.

Design

Het eerste dat opvalt als de One Vision uit de doos wordt gehaald is de kleurstelling. Net als veel andere Aziatische toestellen is dit toestel beschikbaar in flitsende kleuren met een nanolithografische glazen achterkant. De One Vision is beschikbaar in blauw en brons en heeft prachtige kleurverlopen waardoor het toestel een premium uitstraling heeft.

De achterkant van het toestel is afgerond, zodat de telefoon in de rondingen van je hand past voor comfortabel gebruik. Dat geldt zelfs voor gebruik met één hand, want de combinatie van voorgevormd glas en een 21:9 aspect ratio display betekent dat een langwerpig toestel is, maar niet erg breed. Motorola beweert dat het de breedte van een standaard 5,7 inch grote smartphone heeft, terwijl het een 6,3 inch scherm aan boord heeft en een mooie smalle bezel. Motorola heeft bij dit toestel niet gekozen voor een notch, maar een cameragat linksboven. En ondanks het feit dat de telefoon met 160,1 x 71,2 x 8,7 mm vrij lang is, weegt de telefoon een relatief lichte 180 gram.





De One Vision heeft een cameramodule die uitsteekt aan de achterkant, maar ondanks het feit dat er twee sensoren zijn, is het technisch gezien geen dual-camera-opstelling, daarover later meer. Naast de camera vind je een aan de achterzijde gemonteerde vingerafdrukscanner met Moto-markering die ongelooflijk goed werkt, zoals je zou verwachten van een vingerafdruksensor in 2019.

Verder heeft het toestel een USB-C-aansluiting aan boord die overweg kan met Turbo Charge. Hierdoor kan je je smartphone binnen een kwartiertje voor 70 procent opladen.





Scherm

Een van de opvallendste onderdelen van de Motorola One Vision is ongetwijfeld het heldere, scherpe 6,3-inch CinemaVision-scherm, met een FHD+ (1080 x 2520) resolutie die overeenkomt met een pixeldichtheid van ongeveer 432 PPI.

Het is ook een van de weinige smartphones op de markt met een 21:9 beeldverhouding, waarmee je de zwarte balken op ultra-wide Netflix- en YouTube-inhoud niet meer ziet. Het is duidelijk dat deze smartphone zich richt op mensen die TV en films kijken op hun mobiele apparaten, en volgens Motorola is dat een steeds groter wordende groep.

Het gebruik van een holepunch camera in de linkerbovenhoek van het scherm betekent dat er geen notch aanwezig is op de One Vision, en hoewel er nog steeds een duidelijke chin en forehead te zien zijn, heeft het nog steeds een behoorlijke screen to body ratio van ongeveer 82 procent.

De holepunch camera cut-out groter is dan die van de Samsung Galaxy S10 en de Honor View20, en ondanks het feit dat we al geruime tijd telefoons met inkepingen gebruiken, konden we de camera niet op dezelfde manier negeren. Het blijft wel een goedkope manier om de inkeping te dumpen zonder dat dit ten koste gaat van die belangrijke camera aan de voorkant.





Het ontwerp en de kenmerken van het scherm zet de One Vision tegenover high-end rivalen, het is een IPS-LCD-scherm in plaats van de heldere OLED-schermen die je vaker ziet bij zulke toestellen.

Dat is voor sommigen misschien een dealbreker, maar er moet toch ergens op worden bezuinigd bij het samenstellen van een smartphone voor het middensegment, en we zijn ervan overtuigd dat de gemiddelde smartphonegebruiker het verschil tussen beide niet zal merken, het is een helder, scherp en strak scherm met een geweldige kleurweergave, waardoor hij perfect is om de nieuwste YouTuber- vlogs te bekijken.

Camera

Niet alleen het scherm maakte indruk op ons, ook de camera kon er wat van, zeker voor die prijs. Aan de voorkant zit een 25 megapixel f/2.0 camera en op de achterkant zit de 48 megapixel f/1.7 camera met optische beeldstabilisatie en een hele hoop fotomodi waarmee je de kunstenaar/fotograaf in jezelf los kan maken.

Het hoogtepunt van de cameraopstelling is de Quad-pixeltechnologie, in de foto- en filmwereld bekend als pixel binning, en verklaart waarom de smartphone camera's met zulke hoge resolutie heeft. Zoals de naam al doet vermoeden, combineert de sensor vier pixels tot één om niet alleen de hoeveelheid opgenomen details te vergroten, maar ook de hoeveelheid licht, waardoor zelfs in uitdagende situaties goed verlichte, gedetailleerde foto's kunnen worden gemaakt.

Er is ook een speciale Night Vision Camera-modus waarmee je in het donker geweldige foto's kunt maken, waarbij naast AI ook de quad-pixeltechnologie wordt gebruikt om het uiteindelijke beeld te verbeteren. Het is niet bepaald Google Pixel 3-kwaliteit, maar het kan helpen om donkere foto's helderder te maken, al kost je dat in sommige gevallen wel wat detail.

In plaats van een dieptesensor bevindt zich aan de achterzijde een tweede 5MP camerasensor. De secundaire sensor wordt gebruikt om diepte in beelden te detecteren en wordt gebruikt in combinatie met de Portretmodus van de telefoon met indrukwekkend nauwkeurige resultaten - in een goed verlichte omgeving.

We denken dat het focussen niet zo nauwkeurig is als die van smartphones met autofocus bij weinig licht, maar dat is een klein offer voor een telefoon op dit prijspunt.

De foto's zien er helder en strak uit, maar als je inzoomt zie je hier en daar aan de details dat er nogal wat post-processing wordt toegepast. Dit resulteert wel eens in een iets te enthousiaste noise reductio. Ook de kleuren willen nog wel eens wat afwijken van het origineel, zeker als je HDR aanzet. Hierdoor zien sommige foto's er wat uitgewassen uit.

Zag er in het echt toch iets kleurrijker uit





Los van deze kleine dingetjes maakt het toestel prachtige foto's en de extra features maken het des te leuker. De panoramamodus werkt zeer goed en de portretmodus zorgt voor mooie scherpte-diepte-plaatjes. In de camera-app of galerij kan je foto makkelijk nabewerken en het bokeh-effect versterken en/of verzwakken. Uitsnede doet ongeveer hetzelfde maar haalt automatisch de achtergrond weg en geeft je de mogelijkheid een andere achtergrond te plaatsen. Met Spotkleur kan je een kleur selecteren en de rest van de foto wordt zwart/wit. Cinemagraph geeft je de mogelijkheid een onderdeel van een foto te animeren. Nachtzicht laat je extra mooie en heldere foto's maken in low-light-situaties en ten slotte zorgt de live-filter voor het realtime toepassen van effecten op de foto.

De Spotkleur maakt alles zwart/wit behalve de geselecteerde kleur

De Cinemagraph-feature kan een element in een foto laten bewegen

De Nachtzicht-modus legt donkere plekken kraakhelder vast





Wat video-opname betreft kan de One Vision tot 4K op 30 frames per seconde filmen zonder optische of elektronische videostabilisatie. Als je filmt op Full HD (op 30 of 60 FPS) heb je wel stabilisatie waardoor het er allemaal wat strakker uitziet. Het toestel moet het op dat gebied wel afleggen tegen higher-end-smartphones.

Prestaties

De Motorola One Vision is een van de weinige toestellen met een Samsung Exynos-processor in plaats van een Qualcomm Snapdragon. De op 2,2 Ghz draaiende Exynos 9609 werkt samen met de Mali G72 GPU, 4 GB RAM en 128 GB opslag Ultra-Fast Storage (UFS). Geen vlaggenschip-specs, maar dat mocht niet deren. We hebben geen enkel moment last gehad van lag of framedrops tijdens het gebruik van verschillende apps en casual games. Zoals wij wel vaker concluderen zijn midrange-smartphones tegenwoordig zo krachtig dat je er eigenlijk al praktisch alles mee kan doen.

De One Vision heeft verder een MicroSD-kaartslot, Bluetooth 5, Wifi 5, NFC en koptelefoonaansluiting aan boord. We zijn vooral blij te zien dat Motorola de 3,5 MM headphone-jack weer toevoegt aan verschillende toestellen. Het blijft toch fijn altijd terug te kunnen vallen op de aansluiting mocht draadloos een probleem worden.





Als we de benchmarks erbij pakken zien we dat de One Vision op dat gebied eigenlijk bijna net zo krachtig is als de concurrentie. Met 5342 punten is het apparaat net iets sneller dan de Honor 20 Lite (5377) en Google Pixel 3a (5194) in de Geekbench 4 multi-core benchmark. In andere Benchmarks is het toestel soms ietsjes langzamer en soms ietsjes sneller dan z'n concurrenten:





Er is echter een gebied waarin dit toestel (en eigenlijk bijna elk toestel van Motorola) echt overal met kop en schouders bovenuit steekt en dat is de accuduur. De 3500 mAh-accu zorgt ervoor dat je bij intensief gebruik een a anderhalve dag kan doen op een lading. Mocht je onverhoopt toch een keer tekort hebben, sluit dan de lader aan en binnen een kwartiertje is de accu al zo vol dat je weer zeven uurtjes langer meekan.

Software

Tot ons grote verdriet heeft Motorola onlangs aangekondigd het aantal Android-updates terug te schroeven. En dat terwijl wij altijd zo gecharmeerd waren van de software. De No-nonsense-bijna-vanilla Android had alleen het hoognodige aan boord en daardoor oogden Motorola-toestellen altijd fris en snel. Wij dachten dan ook altijd dat het beheren en bijwerken van Stock-Android zeer makkelijk is en zo gepiept, maar blijkbaar is het nog steeds lastig.

Of het kan natuurlijk gewoon tactiek zijn om gebruikers naar de Moto One-series te laten switchen. Deze toestellen draaien namelijk op Android One en deze versies van Android worden tenminste drie jaar ondersteund. De Motorola One Vision draait (zoals de naam al doet vermoeden) ook op Android One en dat maakt dit toestel zeer aantrekkelijk in deze prijsklasse.

Als Moto-telefoon vind je ook een reeks Moto Experiences waarmee je snel foto's kunt maken, de zaklamp kunt aanzetten met een snelle beweging, een screenshot maakt door met drie vingers over het scherm te swipen en meer. Deze zijn allemaal optioneel en kunnen worden in- of uitgeschakeld via de Moto-app (de enige non-stock-Android-applicatie die op de smartphone is geïnstalleerd). Het systeem is snel, licht en zeer responsief en we vinden het een van de beste Android-ervaringen die je maar op een non-Google phone kan vinden.

Conclusie

De Motorola One Vision is een zeer aantrekkelijk toestel om voor te gaan. Naast een opvallend design en een vrij unieke afwerking die de Vision een high-end look geeft, beschikt de telefoon over een fatsoenlijk scala aan technologie en het is met 277 euro nog zeer betaalbaar ook.

Het FHD+ 6.4in display is prachtig en de 21:9 beeldverhouding is perfect, niet alleen voor diegenen die genieten van ultrawide-films op Netflix, maar ook voor mensen met kleine handen. En hoewel het niet perfect is, is de 48 megapixel camera op de achterkant in staat om fatsoenlijke foto's te maken, vooral in combinatie met een van de vele opnamemodi van de telefoon.

Ben je een echte mediaconsument die ook graag mooie foto's maakt en niet te veel wilt neertellen voor z'n smartphone, dan is de One Vision zeker een toestel om voor te gaan en dankzij Android One, ben je er zeker van dat deze smartphone nog lang meegaat ook.